‘Ser pillo no paga’: Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, el procurador general, reclamó efectividad de la justicia para combatir fenómenos como el de la corrupción. Dijo que la única forma de materializar el trabajo de las instituciones de control fiscal, disciplinario y penal es de la mano de la Rama Judicial. Incluso, hizo el símil de los tres mosqueteros, refiriéndose al trabajo mancomunado de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía y señaló que el cuarto mosquetero es la justicia.

“Si hay algo de lo que está cansada esta sociedad es de la impunidad”, indicó Carrillo, quien agregó que “la prescripción se está convirtiendo en cómplice de la corrupción” y que una muestra de ello es que los colombianos constantemente se preguntan ¿para qué denunciar si no hay resultados? Precisó que no se puede seguir atacando los síntomas en lugar de las causas de ese fenómeno.

Carrillo dijo que no es que la corrupción sea un problema nuevo, pero sí que se ve con más claridad en la actualidad porque ya colmó la tolerancia de los colombianos.



En el mismo sentido dijo que “lo peor que puede pasar es que se convierta en una herramienta electoral, que deje de ser una política de Estado y un punto de convergencia. (...) La lucha contra la corrupción no puede ser una estrategia electoral porque aparecen precisamente los mesías y los redentores que sí son el riesgo alto que estamos corriendo en este momento”.



Carrillo hizo énfasis en superar el pesimismo que hay frente a la corrupción por la percepción de impunidad y destacó el trabajo de diferentes corporaciones. Resaltó que el Consejo de Estado, por ejemplo, ha decretado la pérdida de investidura a 60 parlamentarios y la forma como la Corte Suprema se enfrentó al paramilitarismo. Para el Procurador, esto “demuestra que somos capaces de enfrentarnos a estos problemas”.



Adicionalmente, señaló que la corrupción no puede seguir dando estatus. “Aquí los ciudadanos no pueden seguir siendo simples espectadores. (...) Hay que demostrar que en este país ser pillo no paga, porque estamos en la teoría contraria, en la consideración de que lo público no existe”, dijo Carrillo.



El jefe del Ministerio Público concluyó su intervención elevando una serie de propuestas para combatir la corrupción.



“Aquí hay normas sobre lo divino y lo humano, pero creo que nos falta incorporar a nuestro código penal el financiamiento ilegal de las campañas, como lo hizo España”.



Agregó también que “hay que hacer el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay que insistir en la importancia de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios públicos, porque desde la época de la lucha contra los carteles de la droga se ha demostrado que el enriquecimiento ilícito es la herramienta fundamental más efectiva en la lucha contra las mafias, incluyendo las mafias de la corrupción”.



EL TIEMPO