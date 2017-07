Nueva versión en caso de presunto abuso por jugadores de Santa Fe

El escándalo sobre el presunto abuso sexual que habrían cometido varios jugadores de Independiente Santa Fe contra una trabajadora sexual a comienzos de este año se ha convertido en los últimos días en uno de los casos de mayor reserva y hermetismo.

“No nos permiten que dejemos esa carpeta sobre el escritorio, para evitar cualquier fuga de información. Por respeto a la víctima tenemos prohibido hablar del tema”, manifestó un funcionario de la Fiscalía a EL TIEMPO.



Según el mismo funcionario, ya se dio un primer paso: la recepción de las entrevistas de los presuntos involucrados; ahora vendrá el análisis de los elementos probatorios, entre los cuales están varios videos que aportó el hotel en donde ocurrieron los hechos.



“Aún no se ha solicitado una orden de captura, porque primero se debe establecer si existió el delito que dejó de manifiesto la denunciante”, añadió el funcionario.



De la víctima no se conocían detalles hasta el lunes, cuando uno de los implicados en la acusación formal, el jugador Carlos Mario Arboleda –el primero en ser llamado a declarar ante un fiscal–, reveló el nombre de la denunciante en los medios y en la declaración.



Arboleda le dijo a la Fiscalía que ya había tenido tres encuentros con la mujer, los cuales habrían sido “por amor, no por negocio”, y agregó que su presencia en un hotel en el norte de Bogotá no fue algo casual, ya que había existido un encuentro planeado hace seis meses.

En su denuncia, la mujer precisó que por sus servicios hubo un acuerdo con uno de los jugadores del equipo por 600.000 pesos, pero una vez estando en la intimidad tocaron a la puerta y llegaron a la habitación seis jugadores quienes en medio de bromas hicieron una oferta para estar con ella. “Yo les dije que podía estar con ellos si pagaban lo acordado, un millón de pesos cada uno”, cifra que finalmente nunca recibió.



En otra declaración volvió a recordar que Arboleda fue quien la invitó a la celebración del título de la Superliga del club, que se llevó a cabo el 31 de enero pasado, y que es del único deportista del que se acuerda porque este dejó su billetera una vez finalizaron su encuentro.



EL TIEMPO también pudo establecer que en las próximas horas será citado a declaración libre el presidente del equipo, César Pastrana.



JUSTICIA