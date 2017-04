En Paloquemao se adelanta audiencia contra Samuel Moreno

A esta hora el abogado Manuel Sánchez Castro, considerado como uno de los 'cerebros' del carrusel de la contratación de Bogotá, rinde testimonio en el juicio que se adelanta contra el exalcalde de la capital Samuel Moreno Rojas por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Sánchez ha hablado de la campaña electoral en la cual resultó ganador Samuel Moreno. Dijo que en la campaña participaron Andrés Camacho Casado, Julio Gómez, Héctor Zambrano, Orlando Parada, Hipólito Moreno y otros implicados en el 'carrusel' de contratos.



"La condición y acuerdo al que llegamos es que algunos concejales hacían un aporte a las campañas y se les garantizaban contratos", dijo Sánchez.



El abogado dijo que conoció a Samuel Moreno aproximadamente en el 2004 y que "todavía lo considero mi amigo". "Fuimos muy amigos y compartíamos mucho. Lo conocí siendo senador de la República, para esa época no lo acompañé a asuntos políticos, después viene dentro de una consulta, en el 2007, para elegir al candidato a alcalde de Bogotá, la cual ganó. En ese momento acercamos nuestra relación política", indicó.

"Fuimos muy amigos y compartíamos mucho. Lo conocí siendo senador de la República, para esa época no lo acompañé a asuntos políticos FACEBOOK

TWITTER



Este es el segundo juicio en contra de Moreno por irregularidades en contratos. El pasado 25 de enero, un magistrado del Tribunal de Bogotá condenó a 24 años de prisión por la adjudicación de un contrato, en el 2009, por 67 mil millones de pesos para la presentación de un servicio de ambulancias.



Por su parte el abogado de Moreno, Jesús Vergara, indicó que su defendido es inocente y que ha sido víctima de persecución.



Sánchez quien tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir ha rendido declaraciones contra concejales implicados en el 'carrusel' de la contratación.⁠⁠⁠⁠



Durante la diligencia, habló, así mismo, de una reunión que se efectuó en Miami junto con el exsenador Iván Moreno para que se adelantaran los compromisos, luego de la donación económica. "El primero fue el de Julio Gómez, se asignaron cargos en la Unidad de Mantenimiento Vial a varios concejales. Orlando Parada, Hipólito Moreno y Andrés Camacho hablaron de la escogencia del director de la Unidad en el que quedó Iván Hernández, quien llegó 10 meses después de que resultará ganador Samuel Moreno".



Sánchez dijo que se reunió con Julio Gómez y Emilio Tapia porque hacían parte de la campaña de Samuel Moreno y que luego se habló de la contratación.



Uno de los contratos que se adjudicaron fue el de mantenimiento vial de la calle 26. "Me dijo no vamos a adjudicarle al señor de Conalvías sino a la firma Patria. Recibieron dinero los concejales y el director de la Unidad de Mantenimiento Vial. El alcalde Samuel Moreno conocía de estas irregularidades porque hablábamos de los temas". Ese mismo esquema de adjudicación, según Sánchez, se dio en otras entidades públicas como el acueducto y el Idu.



"Miguel Nule me manifestaba que no iba a poder cumplir con uno de los contratos y que necesitaba unas adiciones, yo le decía que no firmara y él me decía que era orden de Samuel Moreno. Las comisiones era la entrega de un dinero a cambio de un beneficio, así lo entendíamos y lo hablábamos de manera clara con el grupo Nule, Emilio Tapia y Julio Gómez"



JUSTICIA