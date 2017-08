A 1.450 jóvenes se les perdió el rastro el año pasado

08 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

De los 6.855 colombianos declarados desaparecidos el año pasado, finalmente las autoridades lograron obtener información de 2.898, pero de 3.957 se perdió el rastro.



Estos últimos aparecen en las estadísticas del Instituto Nacional de Medina Legal como desaparecidos “sin información”, en otras palabras, no existe indicio alguno sobre la causa por la cual se esfumaron para sus familias y el Estado.



Las aterradoras cifras llamaron la atención del senador Jimmy Chamorro (‘la U’), quien realizará este martes, en el Senado, un debate por este flagelo, que, como ya lo denunció EL TIEMPO, afecta más a niños y adolescentes entre 10 y 17 años, donde la media es 4 menores por cada 10 casos.

De hecho, de los 2.788 jóvenes que se ‘perdieron’ el año pasado –según Medicina Legal–, a 1.450 pareciera que literalmente se los tragó la tierra. Los restantes 1.329 finalmente fueron ubicados o se obtuvo información, aunque para unos 19 ya era demasiado tarde.



“Es una tragedia para el país y es una vergüenza para el Estado. Necesitamos saber qué se está haciendo para buscar a estos menores”, agregó Chamorro.



En Colombia se tienen registros de desaparecidos desde 1938, y hasta el año pasado sumaban 120.104. De ellos, 25.102 aparecen como desaparición presuntamente forzada y 95.002 sin información.



“Si de cada 10 desaparecidos cuatro son menores de edad, entonces deducimos que de los 95.002 reportados como desaparecidos sin información, unos 38.000 podrían ser menores de 18 años”, asegura el senador, quien se declara abrumado por el alto número de colombianos, en particular de jóvenes, que se perdieron para la sociedad.



Por eso que el congresista considera que pareciera que “no existe voluntad de investigar”, mientras, por otro lado, los juzgados se siguen llenando de procesos por casos de desaparición.



Chamorro igualmente asegura que conoce casos en los que las autoridades desestiman y hasta minimizan las denuncias de jóvenes desaparecidos, y que, incluso, por eso mismo las autoridades no las reciben sino 72 horas después. “No pueden creer que la niña o el niño se voló con el noviecito o la noviecita y que después llamará”, insiste.



Por situaciones como esas –como es el caso de tres adolescentes desaparecidos en Usaquén, en el norte de Bogotá– es que los desesperados padres empiezan por su propia cuenta a buscar a sus hijos, a pesar de que no tienen experticia en el tema ni recursos.



