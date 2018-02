Daniela Ospina aclara nexo empresarial con exesposa de narco

A través del penalista Abelardo de la Espriella, Daniela Ospina, exesposa del crac James Rodríguez, salió a aclarar su vínculo con la presentadora Vaneza Peláez, cuyo exesposo y compañero, Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, fue capturado el lunes pasado por nexos con la ‘Oficina de Envigado’.

Según el penalista, Daniela Ospina conoció a la presentadora en el 2016 y su participación en la marca de ropa deportiva "fue solamente de 5 millones de pesos en trabajo, no en dinero", explicó De la Espriella.

De la Espriella precisó que la totalidad del patrimonio de la compañía Dan Five es de la exesposa de James Rodríguez y de su familia.



El penalista añadió que Ospina le pidió consejos a Peláez por su experiencia como dueña de la empresa Granadina, que también produce vestidos de baño. Pero aclaró que “faltan alevosamente a la verdad quienes han aseverado que la señora Daniela Ospina posee acciones de la empresa Granadina S.A.S. Mi clienta no ha tenido ni tiene relación económica ni comercial con dicha compañía”.



Y aclaró que Peláez, así como Jennifer y Juliana Granada tienen un porcentaje minoritario de Dan Five S.A.S. por ser socias industriales, pero que la mayoría accionaria de la empresa de ropa deportiva le pertenece a Daniela Ospina.



A las autoridades les llamó la atención que, a pesar de que Vaneza Peláez aseguró estar separada del capturado, lo estaba acompañando en momento en el que hombres de la Dijín lo detuvieron.



Según la investigación, alias Lindolfo se vinculó con miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’ contactándolos con modelos y luego se prestó para manejar las finanzas y otras actividades ilegales.



El padre de alias Lindolfo fue un conocido pistolero de Pablo Escobar y fue asesinado en los años 90.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com