Duros cuestionamientos del fiscal al inventario de bienes de Farc

En una carta dirigida al ministro del Interior Guillermo Rivera, el fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez aseguró que en el inventario de bienes que entregaron las Farc a través de la ONU, "se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados", pese a de acuerdo con el Fiscal estas propiedades deben ser perfectamente detallados en el documento.



Martínez señala, por ejemplo, que ninguno de los inmuebles tiene matricula inmobiliaria y por el contrario "no pasa de ser una simple relación de nombres".

"Sorprende que el listado de presuntos inmuebles de su propiedad no relacione un solo folio de matricula inmobiliaria. Se enuncia en el listado que varios de estos inmuebles cuentan como documento de propiedad con 'cartas de colono' y/o 'cartas de venta', que en la regulación de los derechos reales del Código Civil, no acredita la titularidad del dominio", dice la carta.



Agrega que los bienes raíces que forman parte del inventario por cada frente de las Farc "se identifican por su mero nombre 'Casa Verde'. 'La Chocolata'; 'El Naranjal'. Los Tempranos', etc. Lo que hace francamente inútil e improcedente el inventario presentado, tanto para hacer viable su enajenación al fondo de bienes, como para establecer los activos que, por sustracción de materia, son susceptibles de extinción de dominio".



Por lo anterior, Martínez solicita que el Gobierno le pida a las Farc identificar "como corresponde en derecho los inmuebles de su propiedad, a través de un folio de matrícula o, cuanto menos, su cédula catastral"



El Fiscal recuerda que el acuerdo final establece que los bienes y activos que no hayan sido inventariados recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria y advierte que por lo tanto, "como el presunto inventario no identifica jurídicamente los bienes inmuebles, la Fiscalía entiende que -por ahora- no hay inmuebles de las Farc que escapen a la acción real de extinción".



