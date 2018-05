El plan del cubano para atacar a Timochenko, Petro y Embajada de Cuba

El caso del cubano Raúl Gutiérrez Sánchez quien fue capturado el pasado 12 de marzo por supuestamente planear un atentado en la zona rosa de Bogotá contra ciudadanos de los Estados Unidos y funcionarios de la embajada de ese país causó revuelo de nuevo luego de que aceptara, en entrevista con ‘la W’, que el atentado iba dirigido contra el jefe de la Farc ‘Timochenko’ y el candidato presidencial Gustavo Petro.

Gutiérrez dijo que no es parte del Estado Islámico sino del Movimiento Justiciero 51. “Venía a cometer atentados en Colombia contra la Embajada de Cuba en Bogotá, el líder desmovilizado ‘Timochenko’ y Gustavo Petro (…) Si tengo que pagar por eso, lo acepto, pero no iba a atacar a los norteamericanos”, afirmó.



El cubano dijo que el grupo terrorista del que hace parte lo conforman 10 personas, entre ellos exiliados cubanos y las autodefensas de Colombia.



Gutiérrez Sánchez, preso en la cárcel La Picota, es investigado por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Ese día no aceptó cargos.



Sobre el atentado contra ‘Timochenko’, Gutiérrez dijo que se había alquilado una casa en Armenia, Quindío, donde se sabía que iba a pasar. Gutiérrez dijo que su misión era de inteligencia y que otros harían el atentado.



Del atentado a Gustavo Petro dijo que solo le llegó el perfil para que iniciara los seguimientos para planear el atentado.



Sobre el atentado a la embajada, el capturado dijo que si era necesario “se iba a inmolar”. “Iba a grabar todo en vivo bajo unos perfiles, iba a desviar la atención de la seguridad de la embajada explotando dos carros, luego se secuestraban a las personas civiles y desde ahí se lanzaban granadas”, dijo en la entrevista.



Entre las pruebas de la Fiscalía se encuentran varias conversaciones entre Raúl Gutiérrez a través de la aplicación Telegram con radicales islámicos. En algunos se habla de cómo elaborar explosivos.



