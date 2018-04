Capturan a cuatro personas por vender medicamentos falsos para niños

En un operativo de la Fiscalía fueron capturadas cuatro personas acusadas de falsificar y comercializar un medicamento que pudo haber causado la muerte de al menos 16 niños recién nacidos en Valledupar, Cesar.



Se trata de una investigación que arrancó en enero del año pasado con el allanamiento de varias clínicas, con lo que se descubrió que el medicamento que le estaban suministrando a niños con problemas respiratorios no era original.



El medicamento conocido como Survanta, indicado para el tratamiento de problemas respiratorios de niños recién nacidos o prematuros, fue vendido a dos clínicas de la capital del César.

Los capturados, según la vicefiscal María Paulina Riveros, proveyeron esta droga a dos instituciones hospitalarias, al parecer, con complicidad de algunos funcionarios.



“Entre los detenidos hay representantes de diferentes empresas distribuidoras que tuvieron relación comercial con el Hospital Rosario Pumarejo y la Clínica Laura Daniela, donde se atendieron algunos neonatos con la medicina falsa”, explicó Riveros.



Las personas involucradas con este caso son France Lozano Sepúlveda, representante legal y gerente de Farma Pos; Said Moreno Pérez, gerente de la firma Farma Pos; Lester José Turbay Montenegro, un distribuidor independiente de medicamentos quien además no tenía ningún tipo de permiso de la Secretaría de Salud de Cesar para su actividad; Aroldo Daza Durán, jefe de compras y dispositivos médicos de la clínica Laura Daniela.



Los capturados deberán responder por usurpación de derechos de propiedad industrial, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.



Según la Fiscalía están en proceso de capturar al representante de otra firma distribuidora de medicamentos, quien firmó la venta del Survanta falsificado.



De otro lado el laboratorio que produce este producto certificó que nunca le han vendido el mismo a las personas involucradas en el fraude y que, además, no tienen ni han tenido vínculo comercial con las personas que habrían distribuido el medicamento en Valledupar.



La Fiscalía también investiga la posible participación de funcionarios de las dos instituciones de salud de Valledupar en los hechos. "Se intenta establecer si el suministro del medicamento tuvo relación directa con la muerte de algunos niños que fueron atendidos durante el mes de abril de 2016, año en el que se habría distribuido este lote", puntualizó la Vicefiscal Riveros.



