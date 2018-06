A un año del desarme, faltan por extraer 54 caletas de Farc

Según los cálculos del Gobierno y los acuerdos con las Farc, ya deberían estar recuperadas todas las armas que esa exguerrilla tenía escondidas en 1.027 caletas regadas por todo el país.

Pero a un año del desarme de esa organización, esa meta, al igual que la de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no se ha podido cumplir.



Así lo señala un informe de una comisión de 18 expertos de la Procuraduría, que realizó la veeduría a la recuperación de 277 caletas que la Misión de Verificación de Naciones Unidas no alcanzó a inhabilitar.



Esa tarea le fue encomendada al Comando Estratégico de Transición (Coet), que tenía 6 meses para ejecutarla. Pero a la fecha faltan por recuperar 54 caletas, 18 no aparecieron y 25 fueron halladas vacías.



Los combates con grupos ilegales han sido uno de los obstáculos que han impedido recuperar el material bélico escondido bajo tierra, que incluye lanzacohetes y fusiles.A eso se une el incumplimiento de algunos caleteros de la exguerrilla que se comprometieron a ubicar los depósitos ilegales y que nunca llegaron a la cita con el Coet.

Aunque había depósitos vacíos, se recuperaron 154 armas. Foto: Procuraduría

Pero la queja más reiterativa de los procuradores judiciales que sirvieron de veedores es la descoordinación en las operaciones militares, cumplidas entre el 18 de diciembre del 2017 y el 20 de abril del 2018.



“En ocasiones, se requirió a los procuradores sin que previamente se hubiera coordinado con los caleteros y menos ubicado el lugar de las caletas. Asimismo, los procuradores, y por consiguiente la tropa, fueron dejados en lugares que no correspondían con las coordenadas, llevándolos a realizar largas travesías”, se lee en el informe al que accedió EL TIEMPO.



Y agrega que tal situación implicó riesgos evitables y costos en viáticos, tiquetes aéreos y gastos terrestres, entre otros.



De hecho, los procuradores judiciales penales permanecieron días esperando que iniciaran operaciones sin tener certeza de cuándo terminaban.



“Tales retrasos se justificaron por averías en las aeronaves, falta de combustible, incumplimientos de los caleteros, falta de pago oportuno de los viáticos a los caleteros y condiciones meteorológicas adversas”, aseguraron los veedores.Y se quejaron por haber tenido que realizar desplazamientos en lanchas sin mínimas condiciones de seguridad, sin chalecos salvavidas, con presencia de grupos armados, desplazamientos nocturnos y presencia de campos minados.

El Ejército halló 51 morteros. Foto: Procuraduría

Minas y explosivos

Sin embargo, en el informe se hace la salvedad de que el Coet atendió los requerimientos y preocupaciones hechos por el personal de la Procuraduría.



Pero se insiste en la dificultad de obtener recursos del Fondo de programas especial para la paz (Fondopaz), que administra los recursos para el posconflicto y que depende del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



Sobre el contenido de las caletas que sí pudieron localizar señalan que había armas hechizas, pero también material de guerra convencional.



Entre otros, se hallaron 154 armas, 1.658 granadas, 51 morteros y sistemas de lanzamiento, 5.428 kilos de explosivos, 121.744 municiones y 902 minas antipersonas.



Estas se unen a las 1.238 armas, 488.489 municiones, 26.489 kilos de explosivos, 4.277 granadas, 2.647 minas antipersonal y 1.767 municiones de mortero que encontró la ONU en las primeras 750 caletas desmanteladas.



El informe de la Procuraduría ya está en manos del Gobierno para que se culmine la labor de recuperación de caletas.



Pero falta que se explique si alguien saqueó los depósitos ilegales que estaban vacíos cuando llegaron el Ejército y el Ministerio Público.



UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com@uinvestigativa