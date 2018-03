Las extrañas llamadas a Prieto que la Corte Suprema investiga

El 16 de enero pasado, unos días después de que la Fiscalía citó a imputación de cargos a Roberto Prieto, exgerente de las campañas Santos Presidente, su defensa hizo una grave denuncia.



Uno de sus abogados, Bladimir Cuadro, pidió cita con la magistrada Patricia Salazar, encargada de la investigación contra el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, recientemente condenado por los sobornos que repartió la multinacional Odebrecht.

EL TIEMPO estableció que Cuadro le dijo a la magistrada que venía recibiendo llamadas, incluida una del conmutador de la Corte, en la que le pedían plata a cambio de desaparecer evidencia que involucraba a su cliente con los sobornos.



Según mostró con pantallazos y registros de su teléfono, al menos dos personas lo llamaron desde fijos y móviles con indicativos de Estados Unidos, Rusia, Holanda y Colombia. En las conversaciones le notificaban que a la Corte acababa de llegar un audio de una conversación entre Prieto y ‘Ñoño’ Elías, que “solo podría interpretarse como concierto para delinquir”.



“Estas pruebas provienen del ‘Ñoño’ y es a cambio de que no toque a Tous”, le escribieron en un chat de WhatsApp, haciendo referencia a Eduardo ‘Joche’ Tous, fórmula del ‘Ñoño’ que se quemó el pasado domingo en su intento por saltar de la Cámara al Senado. Y agregan que si no le interesaba el trato le enviarán el audio a la Fiscalía.



Aunque la Corte ha sido hermética en el manejo del caso, Cuadro le contó a la magistrada lo mismo que un día antes había dicho en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla. El caso también fue a parar a la Unidad de delitos informáticos de la Dijín que, por petición de la magistrada Salazar, apoyó a la Corte en la investigación.



“El tema es relevante porque el exsenador Elías ya anunció que hablará contra Prieto. Lo que no entendemos es por qué contactaron al doctor Cuadro, abogado de Prieto ante la Procuraduría, y no a los penales”, explicó una fuente.



Por ahora se sabe que a la Corte aún no ha llegado el supuesto audio. Además, que tras análisis forenses, se descartó que una de las llamadas hubiera salido de su conmutador.



“Lo que sí está claro es que detrás de las llamadas hay una red organizada. Movistar tiene dispuestos 50 teléfonos celulares que aparecen cuando alguien llama desde la Corte, sin importar que sea de la cafetería o del despacho de un magistrado. Se trató de una manipulación hecha por expertos”, dijo un investigador.

Los mensajes

La primera llamada que se rastrea ingresó al celular del abogado Cuadro el 12 de enero a las 9:07 de la mañana. Desde un número con indicativo de Estados Unidos, un sujeto lo llamó por su nombre y le dijo que le quería mandar un mensaje a Roberto Prieto, e inmediatamente colgó. Cinco minutos después, recibió una nueva llamada. Esta vez le marcaron del conmutador de la Corte Suprema de Justicia, número que el abogado conoce por su actividad profesional y por ser el yerno del exmagistrado Sigifredo Espinosa.



En la línea, el mismo hombre le dijo que si sabía de dónde lo estaba llamando e insistió en que tenía un mensaje para su cliente. Antes de colgar, anunció una tercera llamada. A las 9:16, cuando solo habían pasado cuatro minutos, le vuelven a marcar del número con indicativo de Estados Unidos. El hombre le advierte que no lo grabe y que espere una nueva comunicación.



Y, en efecto, a los 6 minutos, una mujer lo llamó de un teléfono con indicativo 7, que corresponde a Rusia. Le dijo que le marcaba desde Moscú y que le iba a enviar un mensaje y que en ese momento “entendería de qué se trataba todo”.



A las 9:42, el celular de Cuadro volvió a sonar. Era un mensaje de texto del número 851-22, donde le escribían que revisara su WhatsApp porque había “un mensaje urgente”. Luego, empezó a recibir chats desde un número con indicativo 31 de los Países Bajos.



En el primer mensaje, le escribieron a Cuadro: “Bueno, el caso es que le dirá a su amigo que ayer llegaron unas pruebas bastante GRAVES penalmente contra él, estas pruebas provienen del Ñoño”. Según el mensaje de Elías, era “a cambio de que no toquen a tous (sic)”. En el chat, aclaran que “A tous (sic) le tienen orden de captura ya lista en la sala de instrucción”, pues ‘Joche’ también es investigado en la trama de Odebrecht. Sin embargo, afirman que el arresto de Tous “se paró ayer por estos medios allegados por ñoño (sic)”.



El abogado Cuadro confirmó la recepción de las llamadas.



Por su parte, la defensa del exsenador ‘Ñoño’ Elías le dijo a EL TIEMPO que desconocía el caso y que su cliente es ajeno a la supuesta extorsión. Pero tienen conocimiento de otras llamadas en las que están pidiendo plata a personas, a cambio de que ‘Ñoño’ no los mencione en temas de contratación.



De hecho, la próxima semana denunciarán estos casos.



El 17 de abril Prieto está citado a imputación de cargos y es factible que se le dicte medida de aseguramiento por la supuesta recepción de un soborno para influenciar en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la adición de un contrato a la Ruta del Sol III, caso en el que no figura ni Odebrecht ni ‘Ñoño’ Elías.

‘Ya me contactó el Gaula’

El abogado Bladimir Cuadro, defensor de Roberto Prieto ante la Procuraduría, confirmó que recibió varias llamadas extorsivas. Cuadro no quiso dar detalles, pero aseguró que puso inmediatamente la información en conocimiento de las autoridades y que, si bien no le han notificado los avances, ya fue contactado por el Gaula de la Policía. “Siempre me he caracterizado por un ejercicio profesional donde he combatido la corrupción. Vengo de la Rama Judicial, defiendo esa entidad y no tolero ninguna práctica de este tipo”, dijo el abogado.

