Condena contra Gustavo Moreno aumentaría un año más

Luego de admitir que se equivocó al tasar en tres años y seis meses la pena contra el polémico exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se reunirá la próxima semana para dar una condena definitiva contra el protagonista y testigo clave del llamado ‘cartel de la toga’.

Este jueves, el alto tribunal se reunió para estudiar la ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández en la que propuso condenar a Moreno a ese tiempo de prisión, avalando una rebaja del 50 por ciento por aceptación de cargos.



La Corte consideró que desde que su caso se inició en el Tribunal Superior de Bogotá, Moreno se declaró culpable de haberle exigido 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a cambio de entregarle información sobre testigos que estaban declarando en su contra por el ‘cartel de la hemofilia’.



Por eso, los magistrados concluyeron que se le debía aplicar la mayor rebaja posible, tal y como lo había pedido la Fiscalía General en una audiencia en diciembre.



Aunque todo parecía claro, dos horas después la Corte aseguró que encontró un error en la forma en la que se tasó la pena y que por lo tanto decidió no emitir la sentencia para su firma y publicación. Así, la Sala Penal se volverá a reunir la próxima semana para definir cuál será la condena por el soborno que le exigió a Lyons cuando era fiscal anticorrupción.

Fuentes del alto tribunal aseguran que, en todo caso, la condena sería mayor a la que se había contemplado, aunque se mantendrá la rebaja de la mitad de la pena por los delitos de concusión y uso ilícito de información privilegiada.



Las cuentas darían una pena que podría superar los cuatro años y medio de prisión, es decir que se aumentaría un año más de lo que inicialmente se había propuesto.



Aunque Moreno quede oficialmente condenado la próxima semana, por ahora no pagará cárcel en Colombia. El exfiscal está a punto de ser enviado a Estados Unidos, en donde fue pedido en extradición por lavado de activos ya que fue en ese país en el que recibió 10.000 dólares como adelanto del soborno de Alejandro Lyons.



La Corte estableció que una vez Moreno salde sus deudas con la justicia norteamericana, deberá regresar a Colombia a pagar la pena.



Moreno hoy tiene pendiente la aprobación de un principio de oportunidad por los delitos relacionados con su participación en el denominado ‘cartel de la toga’, red de la que habrían hecho parte magistrados de la Corte Suprema y con la que se favoreció a investigados por ese alto tribunal a cambio de millonarias sumas de dinero.



Ese principio de oportunidad ha sido negado dos veces, pues la jueza del caso consideró que no están claros los hechos por los que recibiría el beneficio y no hay un compromiso de colaboración firmado. Este viernes, un juez en segunda instancia decidirá si tumba o mantiene esa negociación.



En ese caso, Moreno ha testificado contra senadores como Musa Besaile, Álvaro Ashton (investigados por la Corte) y los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos, y el magistrado Gustavo Malo, investigados por la Comisión de Acusación.

JUSTICIA