Corte archiva proceso contra exdefensor Jorge Otálora por acoso sexual

La Corte Suprema de Justicia precluyó (archivó) este lunes la investigación que se había iniciado contra el exefensor de Pueblo, Jorge Armando Otálora, por acoso sexual y laboral contra una funcionaria de esa entidad.

La investigación contra Otálora se había iniciado en enero del 2016, cuando fue denunciado por su exsecretaria privada Asdtrid Helena Cristancho, quien aseguró que la había acosado.



Al leer el auto, el magistrado de la Sala Penal Luis Antonio Hernández recordó que la denuncia se presentó el 28 de enero del 2016. Tras la investigación preliminar la Fiscalía pidió precluir el caso "ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia de Otálora".



La Corte aseguró que aunque el acoso sexual no es un delito de resultado, pues se consuma al margen de que se logre o no la finalidad perseguida, pero dijo que cuando "hay un consentimiento libre no puede haber delito, ni cuando la asimetría en la relación no influye en un acoso".



En el caso de Otálora, el alto tribunal aseguro que se encontró con múltiples pruebas que entre los dos hubo una relación consentida por más de un año y medio.



La Corte dijo que mucho se ha teorizado sobre el consentimiento, y precisó que "no existe ilicitud en el caso de adultos que de manera consciente deciden libremente el rumbo se su sexualidad y afectos. No hay delito cuando la sexualidad es la manifestación de la autonomía ética", dijo la Corte.



El alto tribunal recordó que la doctora Cristancho se desempeñó como secretaria de la Defensoría del Pueblo desde el 16 de julio del 2013 hasta el 20 de noviembre del 2014. "Ella se refirió a los encuentros sexuales con él, los narró en detalle, cuidó precisar los momentos y las formas", dijo el alto tribunal.



