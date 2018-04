Corrupción le ha costado al país el 4 por ciento del PIB: Procurador

05 de abril 2018 , 09:37 a.m.

El Procurador Fernando Carrillo abrió el panel principal de la Cumbre empresarial

sobre responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, y aseguró que el trabajo de los tres órganos de control del país ha demostrado que se puede ser un obstáculo para los corruptos.



Para ejemplificar la gravedad de la corrupción en el país indicó que de acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad Externado que será publicada en los próximos días, el 91 % de los empresarios colombianos consultados dijo que en el país es común la entrega de dádivas para lograr la adjudicación de contratos, y que el valor pagado corresponde a cerca del 17 % del costo de los negocios.



En el mismo estudio consta que el 74,2 % de los empresarios dijeron que los comportamientos antiéticos son necesarios para hacer negocios y el 58 % admitieron, incluso, que si no se pagan coimas se pierden los negocios.



Carrillo hizo énfasis en que la corrupción no es exclusiva del sector público ni del sector privado sino que opera de una forma mancomunada, por eso la importancia de fortalecer la vigilancia de los funcionarios públicos pero también de ejercer función disciplinaria sobre las empresas.



Sobre los recursos de la Justicia Especial de Paz, Carrillo dijo que no se va a permitir que el proceso de Paz colapse por falta de vigilancia.



"O recuperamos los escenarios de ética pública del sector privado o el país se nos va a derrumbar entre las manos", concluyó el Procurador.





