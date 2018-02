Patrullera que denunció acoso de comandante era amenazada con traslado

La patrullera Ana Milena Cruz Rayo, que denunció ante la Dirección General de la Policía (Dipón) el supuesto “acoso sistemático” del que estaba siendo víctima por parte del excomandante de Policía del Huila coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno, estuvo a punto de ser trasladada, por orden del oficial, a un punto apartado del departamento.



Además, Pinzón le había negado a su subalterna su salida a vacaciones, las cuales ya tenía autorizadas por la oficina de Talento Humano de la Policía.

Así lo confirmó en las últimas horas la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en un informe que hizo para la Inspección General acerca de pormenores del caso, una línea de tiempo desde el momento en que se enteraron del caso.



Esta explicación formal surge después de que hubo señalamientos de una posible omisión del coronel Wilson Snehider Pardo Salazar, quien fungía como director encargado de la Dijín.



Asegura Pardo en su informe que apenas se enteró de las irregularidades “notificó al grupo interdisciplinario de Talento Humano”, que activó el protocolo para corregir y sancionar lo que se asumió en ese momento, desde lo administrativo, como un acoso laboral.

Hace más de un mes –sostiene en su informe el coronel Pardo–, un funcionario de la Dijín contactó a la patrullera, y ella le corroboró que, en efecto, “había sido notificada de un traslado a una unidad de la Sijín ubicada en el municipio más lejano del departamento”.



Según la Dijín, desde allí se hicieron todas las gestiones ante Talento Humano del Huila “para que la funcionaria no fuese trasladada”, lo que la patrullera Cruz Rayo corroboró posteriormente.



La uniformada afirmó que salió de vacaciones desde el 9 de enero hasta el 5 de febrero, luego de la gestión de la Dijín, a pesar de que su salida había sido programada para nueve días antes, “porque no la dejó irse el coronel Pinzón Moreno”. Para los abogados de la uniformada, el entorpecer las vacaciones y un traslado a un sitio apartado “fueron decisiones para presionar a la subalterna en sus pretensiones”.



También se lee en el informe de la Dijín que el coronel Iván Dussán, jefe de la Sijín y superior inmediato de Cruz Rayo, notificó el 15 de enero las denuncias de acoso sexual de Pinzón a la patrullera Cruz al comandante de la Regional Dos de la Policía, y este, a su vez, envió una nota de la misma denuncia a la Inspección Regional para que se investigara.



Esta respuesta del coronel Pardo ocurre después de lo dicho por la patrullera Cruz Rayo, quien aseguró que tras las supuestas “insinuaciones de tipo afectuoso y personales” del coronel “no se tomó hace un mes ninguna decisión de fondo”.



“No se le podía llamar la atención al coronel Óscar Pinzón porque el oficial no depende de la Dijín, sino de la Dirección General, y por eso se remitió el tema a la Inspección Regional”, explicó una fuente de la Policía a EL TIEMPO.

No se le podía llamar la atención al coronel Óscar Pinzón porque el oficial no depende de la Dijín, sino de la Dirección General, y por eso se remitió el tema a la Inspección Regional

Además, en cuanto al acoso sexual, explicó la Dijín, la patrullera no adjuntó en su denuncia de los primeros días de enero, que fue de una sola página, los soportes: audios y pantallazos de las conversaciones de WhatsApp que sí anexó a la denuncia que envió al general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía.



Este diario pudo establecer que en la Inspección General fue asignada una comisión especial que ya está cargo del asunto, y que será este grupo el encargado de analizar los audios y el resto del material.



No obstante, en su denuncia ante el general Nieto, la patrullera Cruz asegura que el 9 de febrero del 2018, “agotada de tantas dificultades”, decidió comentar lo que ocurría al director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas Valencia, a través de la plataforma Coméntele al Director. Allí narró el acoso sexual del coronel Pinzón, y es en esta instancia en donde no se tomó ninguna decisión al respecto. “Y hoy estoy viviendo un calvario que emocionalmente me ha afectado demasiado, al punto de tener que acudir a citas con psicología”, manifestó Cruz Rayo.

Detalles de la denuncia

La uniformada relató al general Nieto que desde el 2016, el coronel Óscar Pinzón le venía haciendo comentarios fuera de tono: “Usted es una hermosura por dondequiera que se te mire, no lo olvide jamás. Pero cambie. El que lo entendió lo entendió”, se lee en uno de los pantallazos de un mensaje de la aplicación WhatsApp, que anexó Ana Milena Cruz.



Y agregó que desde noviembre hasta el pasado 14 de febrero la situación se tornó insostenible porque la amenazaba constantemente con trasladarla.



“Mí coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno se ufana del poder que dice tener y del apoyo que recibe de sus superiores, saliendo de cada investigación avante, sin interesar el número de acusaciones de todo tipo que se le han hecho y haciendo retirar a más de un policía que se le atraviese en el camino”, precisó la patrullera Cruz.



Aseguró la uniformada que, en medio de las presiones, solicitó que la enviaran de comisión a diferentes sectores en donde se mantuviese alejada del Comando de Policía del Huila, “para evitar encuentros con el coronel Pinzón”.



Sin embargo, cada vez que se ausentaba, el oficial notificaba a los mandos de la Sijín para que dieran razón de su paradero.



“Para controlarme al no asistir a su oficina cada vez que lo requería, le pasaba oficio al señor mayor Milton Javier Prieto Coca, jefe de la Seccional de Investigación Criminal del Huila, para que le rindiera explicaciones de mi actividad”, explicó la uniformada.

La Procuraduría también abrió una investigación en contra del coronel Pinzón Moreno y solicitó a la Dirección de la Policía que se compulse copia de la denuncia.

