Preocupa la corrupción dentro del sistema político

Al hablar de la corrupción, necesariamente el tema político salió a relucir.

Y ese fue uno de los ejes centrales del conversatorio que Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, sostuvo el miércoles con el fiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador general, Fernando Carrillo, y el contralor Edgardo Maya.

Para el Fiscal General, en el país hay un sector emergente empresarial que cooptó a una nueva clase política, también emergente, con lo cual se da la corrupción entre el contrato y los votos. Esa es una relación promiscua que se está dando desde el nivel municipal, dijo.



En ese sentido, explicó que esos contratistas municipales terminan poniendo alcaldes, quien tras devolverles los favores con contratos pasan a ser gobernadores, que son los que ponen a los congresistas y esos definen al Presidente.



Pero también cuestionó las listas abiertas para corporaciones públicas (en las que la gente decide por quién del listado vota) y dijo que ese modelo ha permitido el desarrollo de lo que llamó las ‘famiempresas’ electorales.

El Fiscal fue tajante en advertir que para luchar contra la corrupción “las listas de candidatos a corporaciones públicas tienen que ser cerradas”, pero dijo que este tipo de reformas no pasan en el Congreso.



“Esto lo tenemos que hacer en un proceso de reforma constituyente, no me cabe ninguna duda”, agregó.



En lo que tiene que ver con la financiación de las campañas electorales, no consideró viable una subvención totalmente estatal, pues dijo que ese es el mecanismo de preservar las dictaduras a través de seudodemocracias.



“Tenemos que ver cómo el financiamiento privado se sincera y es transparente. Es cierto que los topes electorales no existen, es cierto que el financiamiento privado se da de una manera artificiosa”, señaló.

El Procurador



Para el procurador Fernando Carrillo, hay que elevar el tono moral y recuperar el pudor para la política para que esta se haga con las manos limpias.



“El que paga la fiesta de las campañas pone la música de los gobiernos por la vía de la contratación”, dijo para explicar el poder corruptor.



Carrillo aseguró que no se podrá purificar el ejercicio de la política mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tenga dientes con capacidad investigativa y no se tomen otras medidas, como la reducción de gastos, la rebaja de los tiempos de la campaña o que el Estado asuma la publicidad.

Y el contralor Maya también se refirió al costo de las campañas políticas en el país como un factor generador de corrupción, y a manera de ejemplo dijo que un campaña para la gobernación de su departamento, Cesar, cuesta entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. Aseguró que la de La Guajira vale lo mismo, mientras que la de Casanare vale el doble.



“No hay mentira más grande que la rendición de cuentas de las campañas electorales. No hay mentira más grande que la prohibición de los funcionarios públicos para intervenir en política”, dijo.



“Con este sistema electoral no podemos realizar elecciones, es permeable”, fue la conclusión del Contralor.

Revelación que causó sorpresa

El fiscal Martínez sorprendió al auditorio cuando dijo que “sería un pésimo mensaje” que en este momento quien ha regentado la presidencia de la Corte Constitucional, por el mayor tiempo en la historia del país, acepte “directamente o en cuerpo ajeno un servicio al exterior”. Dijo que eso “mandaría un mensaje pésimo”. Le pidió al Presidente abstenerse de hacer ese ofrecimiento.

Reforzar castigos y penas

Reforzar los castigos contra los responsables de corrupción y fortalecer la cooperación intergubernamental fueron dos de las propuestas de Marcela Restrepo, directora de Transparencia por Colombia, en el conversatorio.



Al mismo tiempo, llamó a reformar el sistema político pues, según dijo, es una de las principales fuentes de corrupción.



“Mientras no ataquemos al sistema político no vamos a acabar con la corrupción”, aseguró Restrepo.



En consonancia con esa posición, propuso que los delitos electorales se conviertan también en delitos penales, pues actualmente la mayoría de investigaciones por corrupción se quedan solo en el ámbito disciplinario.



“Hay que contribuir a fortalecer los elementos de la denuncia en Colombia. Hay una baja exposición a la pena”, dijo.



Si bien la corrupción no es un fenómeno exclusivo del sector público, sí es en este ámbito en el que se da este flagelo con mayor frecuencia.



“El abuso de poder en la función pública en Colombia no es un tema aislado, es sistémico y estructural”, manifestó Restrepo.



