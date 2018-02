Contraloría se opone a beneficio penal para expresidente de Odebrecht

“Señora juez peleamos principio de oportunidad por una parte, acuerdos con otros y al final Quién va a responder?”.

Así lo afirmó el representante de la Contraloría General al oponerse al principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía al expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli.



Durante una audiencia ante un juzgado de garantías de Bogotá, el representante de la Contraloría señaló que Martorelli se compromete a ser testigo contra el exsenador Otto Nicolas Bula, quien también hizo un acuerdo con las autoridades y no va a ir a juicio.



“La Fiscalía hace algún tiempo había presentado un preacuerdo con el señor Otto Bula, lo que nos lleva a una pregunta, si tiene un preacuerdo con Otto Bula el señor Martorelli para qué va a servir como testigo en contra de Otto Bula?”, indicó el abogado.



Agregó que no entiende la razón por la que Martorelli no será testigo contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, investigado en el escándalo de sobornos de Odebrecht.



“(Martorelli) Se reunió con el senador también procesado Bernardo Elías, con el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade también procesado y de esas reuniones, resultó la adición ya conocida como Ruta del Sol tramo Ocaña Gamarra y como consecuencia de esas reuniones, Martorelli, Elías, Andrade, se determinó el reajuste del 50 por ciento del costo de la vía con el objeto de evitar hacer una nueva licitación pública”, indicó el funcionario.



Y agregó “: "Nosotros consideramos que no se han satisfecho de manera clara los presupuestos legales que determinan la legalidad del principio de oportunidad en este caso".



