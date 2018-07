Contraloría ratifica cuestionamientos a cuentas de Reficar

03 de julio 2018 , 09:19 a.m.

03 de julio 2018 , 09:19 a.m.

El contralor general Edgardo Maya Villazón se ratificó en los cuestionamientos del organismo de control frente a las cuentas de la Refinería de Cartagena, Reficar.

“Me veo obligado a puntualizar aspectos de este pronunciamiento técnico con el propósito de que no queden dudas acerca de la imparcialidad y de la actuación sin perjuicios del Ente fiscal de los Colombianos”, señala Maya Villazón en una carta a la dirección de EL TIEMPO.



El jefe del organismo de control se pronunció sobre el editorial titulado ‘A raíz de una opinión’ y señaló que las auditorías realizadas por sus funcionarios son rigurosas y se ajustan a las mejores prácticas del control fiscal internacional.

Puntualmente la carta tiene que ver con las cuentas de Reficar que se rajaron en la auditoría de la Contraloría, lo cual no fue compartido por los directivos de esa empresa.



“Tender un manto de duda es inconveniente si el exceso de celo de la Contraloría la lleva a chocar con prácticas contables legítimas. Aunque es encomiable la labor del ente estatal, valdría la pena que examine sus cálculos y se apoye en peritos externos de la más alta preparación, ya sea para que ratifique su opinión o para que la cambie”, señaló el editorial de EL TIEMPO.



La Contraloría hace referencia en su carta a tres hallazgos: “la socialización por parte de Reficar de buenos resultados pare el 2017 con una utilidad neta de 48 mil millones, mientras que en 2016 las pérdidas fueron por 2.44 billones, obligaron a realizar análisis asegurando buenas prácticas que no requirieron de peritos internacionales como sugiere el editorial para su aplicación”.



Indica que para 2017 las ventas de productos refinados fueron de 9.15 billones de pesos y el costo de ventas de 9.95 billones dando una pérdida operativa de 784 mil millones de pesos. Sumado a esto, afirma la Contraloría, los flujos de caja proyectados por Reficar entre 2016 y 2017 tenían 42 mil diferencias de las cuales 109 tienen efecto real de cálculo.



Y añade que el indicador Ebitda “a noviembre de 2017 era de 19 millones de dólares negativos, es decir no se producían los recursos de tesorería suficientes para operar y atender el proyecto con una deuda superior a los 2.400 millones de dólares”.



Finalmente el organismo de control señala que “el alto grado de incertidumbre como se proyecta el futuro (con flujos de caja) del negocio de refinación, afecta el resultado presentado en el 2017, luego para el ente de control fiscal se presentan incorrecciones que afectan los resultados y cifras presentadas”.



Justicia

justicia@eltiempo.com

Descargue y lea el pronunciamiento de la Contraloría aquí