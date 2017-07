Contraloría presenta nuevo modelo para vigilar los recursos públicos

La Contraloría General presentó este jueves el nuevo modelo con el que vigilará desde este semestre los recursos públicos. Este modelo llega en un momento clave para el país en el que cada vez se revelan más escándalos de corrupción en todas las ramas del poder.



El Contralor General Edgardo Maya aseguró que siempre se ha cuestionado cómo garantizar la autonomía del control fiscal, en qué momento se debe comenzar a ejercer ese control y cuáles son las herramientas más autónomas.

Según Maya la Contraloría debe "erradicar los flagelos" que impiden que el Estado funcione como debe ser.



Afirmó que cada día surgen nuevas maneras de aprovechamiento de los recursos públicos. "El peculado ha evolucionado a otras formas de malversación de los recursos públicos", dijo.



Señaló que estas nuevas formas de auditoría son la de cumplimiento, financiera y la de desempeño: “Un nuevo enfoque que se caracteriza por un control real, oportuno, de los recursos públicos y que esté en condiciones de verificar la existencia del daño fiscal con técnicas avanzadas", dijo Maya.



Afirmó que este plan contó con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y de cooperación internacional.



Agregó que se debe generar una cultura de prevención en el manejo de los recursos públicos y fortalecer los modelos de control. También dijo que este modelo debe ser efectivo para articular las auditorías con los procesos de responsabilidad fiscal.

¿Cómo mejorar el control fiscal?

El procurador Fernando Carrillo participó de un conversatorio con el Contralor para debatir cómo mejorar la vigilancia de los recursos públicos. Carrillo aseguró que hoy los organismos de control no son un accidente pasajero de la institucionalidad democrática, sino su razón de ser frente a la vigilancia de los recursos públicos.



"Hemos hecho todas las tareas en aprobar convenciones internacionales, cambiar las normas. Pero seguimos dando mal ejemplo. La sanción legal está ahí, pero la sanción social, si no existe, genera impunidad en la sociedad", dijo.



Por eso señaló que lo que hoy prima es la defensa del interés público. Y para esto, señaló que "la fortaleza ética del sector privado es lo que va a potenciar la defensa y fortaleza de lo público".



El Contralor Edgardo Maya aseguró que los entes de control deben evitar que los hechos ocurran desde la prevención.



Afirmó que el control previo que existía antes de la Constitución del 91 se terminó porque se volvió extorsivo. Luego se creó el control de advertencia, que no era como el control previo, porque lo que pretendía era hacer observaciones y recomendaciones de lo que no se estaba haciendo bien.



Señalando las bondades de ese control de advertencia que permitía prevenir el detrimento del erario, criticó la decisión de la Corte de eliminar esa figura. También alertó que hoy está demandado ante ese tribunal el poder que tiene la Contraloría de inhabilitar a los funcionarios que no han pagado los fallos fiscales.



"La Corte Constitucional se ha convertido en la junta directiva del Estado colombiano. Tiene que tener unos límites. No se puede limitar al poder, y luego se procede inmediatamente a legislar", señaló.



Maya dijo que es necesario cambiar el problema cultural de corrupción que tiene el país. "Hoy los funcionarios no cumplen con el deber. Si al tramitar la licitación, los pliegos, se cumpliera el deber, no se necesitarían contralorías, fiscales, superintendencias", dijo.



A su turno, Carrillo también señaló la importancia de la función preventiva. Dijo, por ejemplo, que esa prevención se está aplicando en el manejo de recursos para la reconstrucción de Mocoa "para mitigar de una vez el riesgo" de pérdida de recursos.



También dijo que la semana pasada se estuvo en una actividad preventiva para ver cómo se culmina la obra de la ruta del sol, "independientemente de las sanciones por los sobornos de Odebrecht".



Carrillo también aseguró que se debe luchar contra la cultura de la ilegalidad y dijo que en las regiones hay grandes debilidades institucionales.



En una carta enviada al evento, el presidente Juan Manuel Santos dijo que en esta lucha sin cuartel es clave el control fiscal, y destacó el nuevo modelo que tendrá la Contraloría al orientarse a la gestión de los resultados.



"En Colombia la corrupción no nos ha dado tregua. Es un problema global", aseguró el presidente Juan Manuel Santos en una carta enviada al evento.



Mauricio Soto, asesor del departamento de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional, afirmó que hay lecciones que pueden servirle a Colombia sobre cómo mejorar la calidad del gasto.



Dice que en el 2015 Colombia se mantiene rezagada en el gasto en infraestructura a comparación de otros países.



En cuanto al gasto para educación, Colombia invierte muchos recursos pero no obtiene los mejorws resultados. Aseguró que el primer paso es vigilar la calidad del gasto en ese punto. "Hay países que tienen mejores resultados PISA con menos gastos por estudiantes. Es posible lograr mejores resultados aún con menos recursos".



En salud, aseguró, Colombia está gastando un nivel alto a comparación de lo que se ha logrado.



El punto más grave es la asistencia social, en donde el Estado sólo invierte un punto del PIB, lo que "es muy bajo con relación a la región", dijo.



JUSTICIA