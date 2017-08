Indagan vínculo de asesores de Electricaribe con españoles de Fenosa

Javier Lastra, agente liquidador de Electricaribe, será citado en las próximas semanas por la Contraloría General.



En una diligencia formal se le pedirá que despeje dos dudas que han surgido después de que el Gobierno tomó el control de la empresa de servicios públicos de la Costa y sacó a la española Gas Natural Fenosa por la mala administración y servicio.

El ente investigador quiere saber por qué Lastra suscribió cuatro contratos a largo plazo y también si conocía los nexos societarios de los españoles con su asesor en la liquidación: la multinacional Tetra Tech.



Este último punto es el que más inquieta. Tetra Tech suscribió dos contratos con Electricaribe en liquidación –por 2.926 millones de pesos– para prestar asesoría y acompañamiento operacional, lo que incluye un diagnóstico y un plan estratégico.



Y si bien no hay duda sobre la experiencia internacional de Tetra Tech, la Contraloría quiere saber por qué sus representantes no le advirtieron al liquidador Lastra el vínculo con los españoles de Fenosa.

La cláusula

La Contraloría encontró que Tetra Tech comparte con Gas Natural Fenosa 25 socios, entre inversores internacionales, bancos, fondos soberanos, grandes aseguradoras y agencias de bolsa.



EL TIEMPO revisó la composición accionaria de las dos empresas y encontró que, en efecto, el principal socio de Tetra Techt y otras dos compañías, concentran el 24,9 por ciento de acciones de esa multinacional. Y, a su vez, figuran como quinto, sexto y séptimo inversor de Gas Natural Fenosa.



Y si bien la legislación colombiana exime a las empresas que cotizan en bolsa, como Tetra Tech, de declarar conflicto de intereses, este caso parecer ser una excepción.



La razón: en los dos contratos firmados por la multinacional con Electricaribe, la exigencia se hizo de manera explícita.



“El contratista, con la firma del contrato, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no tengo (SIC) ningún impedimento ni conflicto de interés con Electricaribe, al no tener ninguna relación con sus accionistas ni posibles interesados”.



Así dice la cláusula tres de los dos contratos, firmados el 10 de febrero por Lastra y David Sharashenidze, representante de la multinacional en Colombia.



EL TIEMPO se comunicó con el liquidador Lastra, quien aseguró desconocer ese nexo societario y se declaró extrañado de que no se lo advirtieran.



“De ser cierto, sería muy grave, pues ellos certificaron que no tenían ninguna inhabilidad”, expresó.



Y dejó claro que la multinacional Tetra Tech fue contratada primero por la Superintendencia de Servicios, mucho antes de la intervención de Electricaribe, “por sus cualidades y ‘know how’ ”.



“Después, yo los contraté para análisis de inventarios y para que, con base en su experiencia, nos plantearan qué hacer en el corto plazo para mejorar el servicio y la cobertura”, explicó Lastra. Y además advirtió que hasta ahora no les ha desembolsado un solo peso de los dos contratos.

‘No son controlantes’

Pero, José Miguel Mendoza, el superintendente de Servicios Públicos, tiene otra postura.



El funcionario se comunicó con este diario y dijo saber de los nexos entre las empresas. Además, que en su criterio, esto no constituía ningún impedimento para que Tetra Tech sea asesora de Electricaribe.



“Hay coincidencias porque son compañías abiertas en el mercado bursátil. Los socios que comparten no son accionistas controlantes sino inversores pasivos. Tuvimos un cuidado extremo al seleccionarlos. Hicimos una debida diligencia”, señaló Mendoza.



¿Por qué no lo sabía el liquidador Lastra, quien los contrató y por qué se incluyó la cláusula?



EL TIEMPO buscó al vocero de Tetra Tech en Colombia para saber la causa de la omisión de esa información. Este dijo que iba a “escalar la pregunta a África”, donde están los altos ejecutivos. Sin embargo, hasta este sábado no había una respuesta.



La Contraloría, por su parte, es clara en que si bien Fenosa no tiene control ni voz en Tetra Tech, sí hay convergencia de intereses. Más aún si se tiene en cuenta que Fenosa tiene demandado a Colombia en tribunales internacionales por 3 billones de pesos que deberán ser pagados si no se les devuelve el control de Electricaribe.



Por eso, una vez se escuche al liquidador, el ente de control fiscal hará un pronunciamiento de fondo sobre esta controversia.

Dos opiniones

José Miguel Mendoza

Superintendente de Servicios



“Gas Natural Fenosa y Tetra Tech cotizan en el mercado bursátil, y es normal que compartan accionistas como fondos de pensión o de capital privado. Pero, eso no significa que estos inversionistas tengan control o incidencia sobre las decisiones de cada una de las empresas”.



Javier Lastra

Liquidador de Electricaribe



“Tetra Tech fue seleccionado por su amplia experiencia internacional. Ya nos han entregado unos productos que estamos evaluando, pero aún no hemos desembolsado un peso. Ellos manifestaron por escrito que no hay inhabilidad, pero, de ser cierto, sería muy grave”.

Lupa a contratos

La Contraloría General también está revisando varios contratos que totalizan 50.000 millones de pesos y se firmaron hasta con cinco años de duración, a pesar de que Electricaribe está en liquidación.



Uno de estos se firmó el primero de diciembre de 2016 por 20 mil millones de pesos para “obras civiles menores en subestaciones de Electricaribe”. Corre hasta noviembre de 2021.



También se examinan dos contratos que van hasta octubre de 2019: uno por 3.291 millones de pesos para la entrega de sellos de seguridad y otro para la compra de equipos de seguridad por 2.422 millones de pesos.



Finalmente, se prolongó hasta 2020 un contrato por 19.181 millones de pesos con Applus Norcontrol Colombia para “servicio de revisión, liquidación de actas de irregularidades, cobro de medida directa y gestión de taller educativo”.



El liquidador, Javier Lastra, dijo que se conserva la contratación para que la empresa siga funcionando y que es necesario dar estabilidad a los proveedores. Y aclaró que Electricaribe cancela sobre la facturación y ejecución.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com