Investigan detrimento de 4.000 millones de pesos en la ANTV 

En una indagación preliminar la Contraloría General encontró un presunto detrimento patrimonial por 4.000 millones de pesos en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).



Se trata de tres investigaciones que se desarrollan por presuntos sobrecostos en dos contratos que la ANTV suscribió con la Universidad Nacional. Según una denuncia que recibió el organismo de control fiscal, la ANTV suscribió esos dos contratos con el centro educativo a pesar de que tenían un objeto y valor similar, y se usó el mismo personal para desarrollarlos.

En esas irregularidades, dice la Contraloría, también pudo haber hallazgos disciplinarios y penales que tendrán que ser investigados por la Procuraduría y la Fiscalía General.



El organismo asegura que la ANTV no tiene sustentada la cuantificación de los dos contratos pues cada uno fue por 3.000 millones de pesos. Y unos productos que se habían exigido en el primer convenio interadministrativo 048 del 2013, fueron nuevamente exigidos en el 292 del 2015.



El hecho de suscribir dos contratos distintos pese a que tenían el mismo objetivo, para la Contraloría es una "gestión antieconómica que puede tener incidencia fiscal y disciplinaria, dado que contraviene presuntamente los principios de transparenci ay economía".



Además, también se investigan dos contratos suscritos por la ANTV para apoyar la supervisión de los anteriores convenios realizados con la Universidad nacional.



Uno de esos contratos dice que buscaba la "prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo 292 de 2015, en el análisis y revisión de documentos referentes a los procesos de selección y adjudicación de espacios (Canal Uno) y Televisión Abierta Nacional Privada”.



El valor de ese contrato es por 696 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 7 meses. La Contraloría asegura que su costo fue desproporcionado frente a lo que se paga en labores de supervisión. Esto porque en técnicamente por el contrato se pagaron 99 millones mensuales, lo que resulta "excesivo, inclusive, frente a la remuneración mensual del cargo de director de la ANTV".



La Contraloría también abrió un proceso administrativo sancionatorio contra la ANTV por "entregar información incompleta y parcial sobre los contratos 048 del 2013 y 929 del 2015, así como de los contratos 183 y 158 del 2016", indica el informe.



Según el organismo, la ANTV puso reserva legal sobre algunos documentos y también aseguró que otra información no estaba disponible porque la tenía en revisión.



"Fue así como la entidad no entregó a la Contraloría la totalidad de la información requerida, con el agravante que en sus respuestas la Directora de la ANTV manifestó que es potestativo de dicha Autoridad entregarla o no a la Contraloría General de la República", dice el órgano.

La denuncia

La denuncia que inició la investigación de la Contraloría fue presentada por el periodista Felipe Zuleta Lleras, quien aseguró que "la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha contratado dos veces a la Universidad Nacional (UN) para estudiar el mercado de televisión y valorar las contraprestaciones económicas que tendrían a su cargo las empresas que quieran explotar ese negocio".



El periodista dijo en esa denuncia que "a la UN le han pagado por sus dos estudios alrededor de $6.000 millones de pesos, lo cual de por sí parece exagerado, mucho más teniendo en cuenta que ese prestigioso centro educativo no tiene dentro de su objeto el de ser banca de inversión".



"Aún peor: los contratos respectivos se celebraron después de que el ministro de las TIC y la directora de la ANTV anunciaron con gran alharaca que estaban listas las bases para las licitaciones del Canal Uno y del tercer canal, gracias al estudio de la UN, lo cual al parecer no era cierto porque después salieron a contratar su revisión ¿Sirven o no sirven los estudios de la UN? Y si sirven ¿por qué hay que volverlos a revisar?”, cuestionó Zuleta.



