'Irregularidades en intervención de Saludcoop no son contables'

La Contraloría General respondió las críticas que el Ministerio de Salud hizo de una auditoría en la que el organismo de control rajó el proceso de intervención de Saludcoop en el 2015, que estuvo a cargo de Juan Guillermo Grosso.

Luego de que la Contraloría reveló que en la intervención de Saludcoop se causó un posible detrimento de más de 80.631 millones de pesos, el Ministerio de Salud aseguró que se trataba de una confusión contable o del "desconocimiento por parte de la Contraloría sobre la manera como se contabilizaron las provisiones”.



El Ministerio de Salud también dijo que "no hay ninguna evidencia de corrupción. Y menos de desviación de recursos públicos. En estas materias, creo, es importante conocer el fondo de los problemas y evitar acusaciones temerarias y juicios apresurados”.



La Contraloría respondió a esas afirmaciones y aseguró que la investigación preliminar que se inició contra Grosso como interventor de Saludcoop, no sólo es fiscal sino penal y disciplinaria, por lo que el mismo contralor general Edgardo Maya envió una denuncia a la Fiscalía y a la Procuraduría.



"La cuantía del hallazgo fiscal por $80.631 millones no corresponde a un error en la contabilización de las provisiones contables. Estas fueron depuradas y verificadas por la Contraloría", dijo el organismo.



Según la Contraloría no hay lugar a dudas en que los recursos prvenientes de la Unidad de Pago por Captación (UPC) que recibió Saludcoop cuando fue intervenida "debieron haberse destinado a la prestación de los servicios de salud directamente relacionados con los actos médicos en favor de los más 5 millones de afiliados que tenía en su momento la EPS Saludcoop", algo que no se cumplió.



La Contraloría dijo que su informe se soporta en el concepto técnico de la Superintendencia de Salud y el dictamen emitido por la firma Baker

Tilly Colombia Ltda., que fue la revisora fiscal de Saludcoop para la vigencia auditada.



Según la entidad, Baker Tilly Colombia dio fe pública y certificó en su momento "el incumplimiento por parte de Saludcoop del límite establecido en la ley, en un periodo de tan sólo 11 meses de la vigencia 2015".



La Contraloría también afirma que "la gravosa situación financiera, contable y administrativa evidenciada durante el período de la Intervención de Saludcoop EPS OC, según certificó su propio Revisor Fiscal, trajo como consecuencia la liquidación forzosa de la EPS, con las dificultades que posteriormente eso le acarreó al Sistema General de Seguridad Social en Salud", dijo la Contraloría.



Esto porque el revisor fiscal de Saludcoop dijo en su momento que las observaciones sobre el incumplimiento de los topes en los gastos de administración "se encuentra dentro de las causales que llevaron a la Superintendencia de Salud para ordenar la liquidación", dice el comunicado de la Contraloría.



Incluso la Contraloría dice que el hallazgo de pérdida de más de 80.000 millones de pesos ya había tenido en cuenta una depuración contable de 21.028, por lo que si se hubiera tenido en cuenta esa suma el detrimento habría sido mayor llegando a los 104.000 millones de pesos.



JUSTICIA