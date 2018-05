Sigue la feria del derroche con la plata de las regalías

Tres años después de la adjudicación de la construcción del polideportivo de Alvarado, Tolima, que debía demorar cuatro meses, la obra no solo se encuentra abandonada sino que generó un detrimento patrimonial de más de 520 millones de pesos.

“La calidad de los acabados de obra no corresponde a la que se esperaría en un contrato de esta envergadura; se evidencian desplomes, muros sin alineación, concreto a la vista sin buena terminación”, denuncia un informe de la Contraloría sobre el estado de esa obra financiada con regalías.



Pero en todo el país hay nuevas alertas. Para la construcción del Ecoparque del Santísimo, en Santander, se invirtieron 43.000 millones, de los que se habrían perdido al menos 2.090 millones.

En la vía de la Prosperidad, en Magdalena, se gastaron 200.000 millones, con un posible detrimento patrimonial de 32.616 millones. Para el nuevo terminal de Tunja se destinaron 46.382 millones, de los que al menos 5.000 millones tienen líos.



Y en la compra de predios para los Juegos Nacionales en el Chocó (11.222 millones) y la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en Sincelejo (16.215 millones) también hay indicios de millonarias irregularidades.



“Recursos significativos se han invertido en Colombia en proyectos que no apuntan al cumplimiento de los objetivos de política de las regalías o que, no obstante haber pasado por todo el proceso de verificación, revisiones en mesas técnicas, conceptos sectoriales etc., no son sostenibles, tienen serios problemas de calidad y de planeación, o han terminado engrosando las filas de los elefantes blancos, dando lugar a elevados detrimentos patrimoniales” afirma el órgano de control.



Entre el 2013 y el 2017, la Contraloría recibió 295 denuncias por proyectos ejecutados por la Gobernación del Meta con plata de regalías. Se efectuaron 23 auditorías de los recursos que el Sistema General de Regalías le giró a este departamento, de las que resultaron 159 presuntos hallazgos fiscales por más de 334.000 millones de pesos.



Durante el 2018, en el mismo departamento se han encontrado 87 obras inconclusas, suspendidas, en estado de abandono o que nunca se han usado, en las cuales se han gastado dineros de las regalías sin resultados que favorezcan las necesidad de sus habitantes.