Almuerzos de $ 290.000, en contratos del Fondo Nacional del Ahorro

El año pasado el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) –entidad que administra las cesantías de miles de colombianos y que hace préstamos para vivienda y educación– usó parte de sus recursos para pagar desde multas de tránsito y sanciones por mora en el pago de impuestos hasta costosos almuerzos.

Así lo determinó una auditoría de la Contraloría, conocida por EL TIEMPO, en la que se encontraron pagos por 681 millones de pesos por sanciones y multas por pagos extemporáneos en el impuesto predial y de valorización, el impuesto de industria y comercio, así como demoras injustificadas para cancelar el Registro Nacional de Valores.



Esto, a juicio del órgano de control, muestra la “negligencia de la administración”, que causa un detrimento al Estado.



Aunque es un valor inferior, otro pago que encendió las alertas de la Contraloría es el de casi 4 millones de pesos por multas de tránsito generadas por carros de la institución que son parqueados en sitios prohibidos. Para el ente de control es claro que si bien los carros son del Fondo, son manejados por funcionarios que deben cumplir las normas de tránsito, por lo que “los comparendos impuestos son producto de la desatención de sus funciones, carga que no debe asumir el FNA”.



Lo más grave es que la entidad no ha hecho nada para recuperar esa plata.

Contratos que no se cumplen

Otra irregularidad que revela la auditoría es que la contabilidad del Fondo no refleja el estado real de sus propiedades a pesar de que esa entidad celebró en diciembre del 2015 un contrato de 928 millones de pesos con la firma Nave Ltda. para que hiciera el inventario y avalúo de los bienes. Nave Ltda. es la misma firma que en el 2016 quedó bajo la lupa porque subastó 160 carros del Congreso, varios de los cuales, años después, seguían a nombre de la institución y generando gastos por concepto de multas cuando ni siquiera eran utilizados para la función pública.



Al evaluar el negocio con el FNA, la Contraloría dice que hubo un “incumplimiento del contratista”, pues los inventarios quedaron mal hechos, la empresa no entregó el software que se había contratado y tampoco cumplió con las normas de contabilidad. “Los productos pagados a la comercializadora Nave Ltda. no alcanzaron el propósito del contrato, tras invertir recursos en un proyecto que a la postre no dio los resultados esperados”, dice la auditoría.



Aunque en abril de este año el Fondo le envió una citación a la empresa para reclamar la póliza de garantías por incumplimiento, no se encontró a esta empresa en el domicilio que había registrado, por lo que aún no se ha podido notificar. La Contraloría dice, además, que ese contrato no era necesario porque el Fondo “tenía la capacidad para efectuar el proceso (de inventario) directamente, mediante la utilización de sus recursos propios”.

El organismo encontró otro contrato del 2016 por 2.916 millones de pesos con la firma Vision Software SAS para un trabajo de licenciamiento y para capacitar a funcionarios del Fondo en automatización de procesos, algo que ya se había hecho el año anterior.



Según la Contraloría, “el Fondo no utiliza el talento humano en el cual invirtió recursos”, por lo que el millonario contrato genera una afectación al erario.



También cuestionó un contrato del 2017 por $ 4.700 millones con Marketmedios (firma de la familia de Roberto Prieto) que tenía como fin posicionar con publicidad y eventos al Fondo. La Contraloría dice que ese contrato se firmó pese a que ya había estallado la posible vinculación de Prieto con el escándalo de Odebrecht, sin tener en cuenta el riesgo reputacional para la entidad financiera.



Además, en ese contrato se autorizaron pagos que no habían sido avalados en el tarifario, lo que “permite que el contratista suministre los elementos en las condiciones y a los precios que estime convenientes, ya que no hay especificaciones técnicas (...) y pone en riesgo los recursos del Fondo”. Al revisar 334 pagos a la firma, se encontró que en 123, por valor de 134 millones, “no se acreditó ni demostró la prestación del servicio”.



Y a pesar de que las directivas presidenciales indican que los gastos en publicidad deben ser indispensables, y en ellos debe mediar la austeridad, la Contraloría encontró que el Fondo pagó sin reparos gastos aparentemente injustificados. Así, durante un evento en Cartagena se pagaron, con cargo al Fondo Nacional del Ahorro, 20 almuerzos, cada uno por 220.000 pesos, y otros dos almuerzos, cada uno por un costo de 290.000 pesos.



MILENA SARRALDE DUQUE

JUSTICIA@MSarralde