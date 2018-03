Contraloría condena a representante a la Cámara Argenis Velásquez

La Contraloría General profirió dos fallos de responsabilidad fiscal contra la representante a la Cámara por el partido Liberal, Argenis Velásquez Ramírez, condenas por las que debe reintegrar al erario 407 millones de pesos.

La condena en su contra se da porque, como alcaldesa de Orito (Putumayo) su administración "hizo pagos no justificados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por supuestas deudas contraídas por dos EPS con una droguería, cuando estas obligaciones no existían".



El primer fallo contra Velásquez se da por haber pagado irregularmente 79 millones de pesos a un proveedor -la droguería Dinámica- con quien el municipio "no tenía ninguna obligación o relación contractual".



La Contraloría dice que la exalcaldesa no cumplió con su deber de cuidado, diligencia y precaución que se le exige como servidora pública.



El segundo pago, con la misma droguería, se dio por 328 millones de pesos. La transacción de esos recursos se dio mediante un acto administrativo del 5 de octubre del 2010, expedido por el entonces alcalde encargado Robinson Delgado Vargas, en el que autoriza realizar el pago a dicha droguería.



Lo hizo autorizando el pago a través de la EPS Selvasalud y Caprecom. "Tales pagos no podían hacerse dado que estas dos EPS no tenían deudas por las referidas sumas con esta droguería, ni autorizaron hacerle giro alguno", dice el proceso.



Según la Contraloría, Velásquez es responsable porque su "conducta omisiva gravemente culposa", ya que además de los pagos con esas dos EPS autorizó al banco BBVA, con sede en Puerto Asís, sacar 247 millones de pesos de una cuenta maestra del municipio para trasferirlos a la droguería Dinámica.



El fallo de responsabilidad fiscal también se dio contra Robinson Delgado Vargas, alcalce encargado para la época de los hechos de Orito (Putumayo), y a la entonces tesorera municipal, Nora Inés Gómez Salcedo.



JUSTICIA