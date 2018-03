Contralor advierte que aún no hay reglas para elegir a su sucesor

En una carta enviada al Ministerio del Interior, el Contralor General Edgardo Maya, quien termina su periodo este año, le pidió al Gobierno que tramite una ley con la que se reglamente cómo será la convocatoria pública con al que se elegirá a su sucesor.

"Es inaplazable presentar este proyecto ante el Congreso", dijo Maya, recordando que la ley de Equilibrio de Poderes trajo cambios para elegir desde este año al jefe de la Contraloría General.



A partir del 20 de julio, dentro de su primer mes de sesiones, el Congreso en pleno debe elegir al reemplazo de Maya, tras una convocatoria pública cuyas reglas no están establecidas pues la normatividad no ha sido tramitada en el legislativo.



Por eso Maya le dijo al Gobierno que debe presentar el proyecto con carácter de urgencia para que esté listo a más tardar en las sesiones que acaban de iniciarse.



"Si no se expide oportunamente esta ley, se podría llegar a la peligrosa situación que el control y la vigilancia de los recursos públicos del país quede sin el responsable de esta función constitucional", advirtió Maya Villazón.



Para Maya, esa situación anormal no se solucionaría simplemente con un encargo pues la misma ley de Equilibrio de Poderes también trajo cambios "en relativo a la forma de proveer las faltas absolutas o temporales del Contralor, estableciendo que sólo el Congreso puede proveer estas vacantes”, así sean temporales.



Según la norma del equilibrio de poderes -lo poco que se salvó en la Corte Constitucional- “el Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”.



En la ley que debe tramitar el Congreso para poder darle vía a la convocatoria se deben fijar los "requisitos y procedimientos que garanticen los principios de transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”.



