Contralor pide al Ministro de Hacienda unificar giro de regalías

El Contralor General, Edgardo Maya, le pidió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que estudie la viabilidad de unificar las condiciones para el giro de regalías a las regiones.



Lo que busca Maya es que los recursos se mantengan en una Cuenta Única del Sistema y no en 2.000 cuentas bancarias, como sucede hoy en día.

Para esto, se requeriría ampliar para las asignaciones directas de regalías las restricciones que hoy se aplican en los fondos de inversión. Esas restricciones impiden mantener los recursos en cuentas bancarias.



A la Contraloría le preocupan los millonarios saldos que se siguen guardado en esas cuentas maestras del Sistema General de Regalías, desde su puesta en marcha en 2012.



Aunque estos saldos se han ido reduciendo, en el 2014 eran de siete billones de pesos; en el 2015 y 2016, cinco billones de pesos; y en el 2017 estaba por los cuatro billones de pesos, recursos que siguen siendo significativos.



,Según Maya, en la reducción de saldos "han incidido claramente las medidas del gobierno nacional, en particular del Ministerio de Hacienda, que han restringido los giros de las regalías correspondientes a los fondos de inversión, inicialmente en función de los compromisos presupuestales de los ejecutores de los proyectos".



También influye que desde el 2017 esos giros se hacen directamente al destinatario final con lo que se mantienen en la Cuenta Única del Sistema General de Regalías hasta que se hagan los pagos.



Pero estos cambios no se han aplicado en las asignaciones directas, cuyo giro se realiza mes a mes.



Otro análisis de la Contraloría determinó que las tasas de interés que pactan las entidades son mucho más bajas que las que se obtendrían si los recursos se mantuvieran en la Cuenta Única.



Así, la rentabilidad de la Cuenta Única está ligada a los TES de corto plazo que registraron una taza superior al 7 por ciento, mientras que las cuentas bancarias que manejan las gobernaciones rentaron en promedio 3,4 por ciento efectivo anual.



“Cabe aclarar que esta medida no comprometería la titularidad que tienen los beneficiarios de las asignaciones directas sobre los recursos, ni sobre los rendimientos financieros generados; y, en cambio, la población de estos territorios se beneficiará de mayores recursos provenientes de una mejor rentabilidad”, dijo el Contralor General en la carta enviada a Cárdenas.



