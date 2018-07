Contralor pide revisar efectividad del millonario gasto en subsidios 

El Contralor General Edgardo Maya llamó la atención por el gasto que el país hace en subsidios, que el año pasado fue de 118.5 billones de pesos y que equivale a la mitad de lo que se recauda en impuestos.

Maya pidió revisar este monto considerando que es significativo, "dado que en algunos casos los subsidios no son manejados con la eficiencia que se requiere".



Según Maya, el gasto público social es el 12 por ciento del PIB. Así, en subsidios a la salud, educación, vivienda, nutrición, agua potable, saneamiento básico y subsidios al trabajo el país se gasta casi lo mismo que recauda por impuestos.



"Pero si ese gasto no es oportuno, de calidad y eficiente, los resultados no se reflejan en mejor calidad de vida de la población”, dijo Maya.



Estas cifras fueron reveladas por el Contralor en el Seminario Internacional sobre 'El Control Fiscal y el Desarrollo Económico: Hacia un manejo eficiente del gasto público'.



El Contralor reiteró que el país requiere varia reformas para facilitar la administración del gasto público, y una de estas tiene que ver con la forma en la que se destinan los subsidios.



Maya también dijo que se necesita reformar el Sistema General de Participaciones, y el Sistema General de Regalías, así como el Sistema Pensional colombiano.



“Todas esas leyes que hoy existen hacen de Colombia una nación inequitativa en la distribución del ingreso y con seguridad una reforma a las mismas será una contribución al desarrollo económico del país”, dijo el Contralor General.



El Contralor también dijo que la corrupción no sólo está en la apropiación de los recursos públicos sino también en los dineros que se despilfarran por la falta de calidad del gasto público y la mala orientación de políticas públicas.



“El control fiscal debe ser concebido como un instrumento eficaz para mejorar la gerencia pública, y el diseño y ejecución de las políticas estatales y sólo complementariamente como medio sancionatorio de las conductas indebidas de quienes tienen la responsabilidad de su dirección y de la ejecución del gasto”, dijo.

El jefe del organismo de control propuso pasar de la acción policiva sobre la función pública, hacia una función proactiva para el desarrollo de los colombianos. “Esa debe ser la misión sustancial. Y si dentro de esa misión, se identifica a quienes han quebrantado las normas, pues se procede a las sanciones que competan y al respectivo traslado a las instancias judiciales que así lo requieran”.



El jefe del órgano de control. recordó que desde hace dos años la Contraloría inició un proceso de fortalecimiento, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Gobierno, con el que se aprobó una línea de crédito de 30 milllones de dólares para fortalecer el control al gasto público.



Sobre las nuevas formas de auditoría, Maya dijo que "lo más innovador de este nuevo enfoque es que los informes de las auditorías de desempeño están directamente destinados a mejorar los servicios a cargo del Estado. En este sentido, gravitan con enorme peso sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto del presupuesto, es decir, sobre la calidad del gasto público y la pertinencia de las políticas públicas".



Así, ahora la Contraloría no sólo vigila que se contrate bien el recurso público sino que muestre resultados eficientes.



