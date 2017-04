La corrupción en Colombia se cuantifica en 30 o 40 billones de pesos

Para el contralor general, Edgardo Maya, el tema de la corrupción merece un trato especial y en ese sentido afirmó que no hay que combatirla “sino que hay es que destruirla”, porque si eso no se hace, “destruye este Estado de derecho”.

Pero precisó que el punto no es solo la destrucción de la corrupción, sino “cómo la vamos a destruir”, pues, en su opinión “los dos órganos de control (Contraloría y Procuraduría) y la Fiscalía no son suficientes”, por tal debe haber “un compromiso de Estado y un compromiso social”.



El país, a su juicio, necesita algo muy importante “que es la actitud y la decisión” de los colombianos para “hacer un levantamiento contra los malos manejos de los recursos públicos (...), estremecer las columnas, para que todo se derrumbe y se pueda levantar algo nuevo”.



Destacó que las normas para combatir la corrupción son claves, pero que “lo más importante” es la decisión de los colombianos para no ser indiferentes ante el mal manejo de los recursos públicos. Todo el tiempo insistió en la necesidad de que los colombianos actúen.



Para combatir este flagelo, manifestó, se necesita una política de Estado y una articulación estatal, con el concurso de toda la sociedad.



De acuerdo con Maya, el tema de la corrupción, si bien es estructural, no es algo nuevo. Recordó, por ejemplo, que cuando fue Procurador (2005-2009) tuvo que decretar la caducidad de un contrato de la Ruta del Sol “porque la póliza que amparaba ese contrato de 500 millones de dólares (…) era falsa”.



Y en ese sentido agregó que este es un “problema crónico” que está enquistado dentro de las instituciones del país.



También sentenció que parte del problema de la corrupción es que “deslegitima la democracia” y termina horadando toda nuestras estructuras.



Y reveló una cifra escandalosa: en nuestro país está cuantificada en 30 o 40 billones de pesos.



Según Maya, en lo que tiene que ver con la corrupción, “está probado que si no hay sanción disciplinaria, si no hay sanción penal, es un rey de burlas”.



Con asombro, dijo que este flagelo ya se está categorizando de tal manera que existen algunos tratadistas quienes hablan de la corrupción blanca, la gris y la negra, por lo que dijo que es urgente que exista una sanción social, que haya una reprobación para los corruptos. En ese sentido se quejó de que personas que han sido destituidas o sancionadas o que han delinquido ahora aparecen de columnistas o ‘echando’ discursos en la plaza pública, sin ninguna sanción social, incluso, se les está eligiendo.



Ironizó diciendo que “hay que ponerles a los corruptos una medalla que diga pícaro, tramposo, hay que condecorarlos, pero hay que tomar una decisión de carácter nacional, de todos los colombianos”.



EL TIEMPO