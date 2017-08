Consejo de Estado niega demanda de víctimas de Pablo Escobar

No todos los actos terroristas que sufren los colombianos pueden ser atribuidos al Estado como una falla en su servicio de protegerlos, pero sí es deber del Gobierno garantizar que las víctimas no queden desamparadas.



Esa fue la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado luego de estudiar una demanda interpuesta por Rosa Helena Puerto y su hija Viviana Fierro, heridas el 30 de enero de 1993 en la explosión de un carro bomba ordenada por Pablo Escobar en el barrio Veracruz, de Bogotá.

“El ataque no era humana ni institucionalmente previsible para las autoridades, pues se trató de un acto terrorista intempestivo”, se lee en la sentencia.



Aunque el fallo reconoce que para la fecha, el orden público de la capital estaba alterado como lo estaba casi todo el país por las acciones cometidas por los grandes carteles del narcotráfico, no había forma de que las autoridades pudieran prevenir el atentado que dejó 25 personas muertas y 70 heridas.



Sostiene que no se puede atribuir a la Policía la responsabilidad de haber expuesto a la población civil a un riesgo excepcional por la persecución que habían desplegado las autoridades contra Pablo Escobar y todos los miembros de los carteles, pues cumplían su deber.



“Resultaría impropio atribuir los daños producidos por estos al Estado, por el solo hecho de haber ejercido debidamente sus competencias”, dice el fallo.



No obstante, el alto tribunal considera que “en el Estado social de derecho, ninguna víctima puede quedar desamparada”. Aunque niega condenar al Ministerio de Defensa a pagar una indemnización a las 2 mujeres, exhorta al Ministerio del Interior y a la Unidad de Víctimas para que fortalezcan sus mecanismos de atención.



