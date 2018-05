Congreso sigue sin crear reglas para elegir al nuevo Contralor General

El Contralor General Edgardo Maya volvió a advertir que si antes del 20 de junio el Congreso no tramita una ley que regule el proceso de convocatoria por medio del cual se eligirá a su reemplazo, el órgano de control fiscal podría quedar acéfalo.

Por el poco tiempo que queda, Maya les insistió a los presidentes del Senado, Efraín Cepeda y al de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, que el trámite del proyecto de ley debe salir en la actual legislatura.



“De lo contrario, todas las actividades emprendidas en el control y vigilancia de los fondos y bienes de la Nación, pueden quedar sin el responsable de esta función constitucional”, dijo el Contralor.



El Contralor Maya dijo que aunque es consciente de todas las labores que tiene el Congreso, tiene una "gran preocupación" por que el trámite de esta ley se inicie y termine en esta legislatura.



Si se definen las reglas de juego a tiempo, el Congreso en Pleno podrá proceder a elegir al nuevo Contralor en el primer mes del periodo de sesiones del Congreso que se inicia el 20 de julio de este año.



Esta situación se originó porque anteriormente al Contralor General lo elegía el Congreso de una terna que elaboraban las altas cortes.



Pero tras la reforma al equilibrio de poderes, entre lo poco que se salvó de esa ley está una norma que establece que todo el trámite de elección lo hace el Congreso, pero los candidatos son elegidos tras un proceso de convocatoria pública, regulada por una ley.



Esa convocatoria es precisamente la que no está regulada, por lo que el Congreso debe tramitarla cuánto antes.



Para Maya "el vacío que se crearía en caso de no tener sucesor del actual Contralor no se solucionaría simplemente con un encargo", ya que la ley de equilibrio de poderes también modificó esta posibilidad, y estableció que el Congreso es el que puede proveer estas vacantes cuando haya una falta absoluta o temporal del Contralor.



Aunque el Gobierno ya radicó un proyecto de ley con mensaje de urgencia exponiendo las reglas, en el Congreso aún no ha tenido trámite. Se trata del proyecto de Ley 211/18 Senado, 232/18 Cámara, “por el cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección del Contralor".



JUSTICIA