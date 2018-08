La condena contra juez que favoreció al capo ‘Cesarín’

El juez Ronald Floriano Escobar actuó de forma “caprichosa, arbitraria y con evidente voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico”, al conceder casa por cárcel “al cabecilla de una red criminal dedicada a cometer homicidios selectivos y tráfico de armas”.

Así lo consideró el Tribunal Superior de Villavicencio al condenar al juez que en diciembre del 2013 le dio prisión domiciliaria a Hernán Darío Giraldo, alias Cesarín, quien cumplía una pena de 20 años de cárcel por homicidio.



En el proceso se estableció que esa misma petición ya había sido negada en tres ocasiones anteriores por otros jueces que consideraron que el capo no tenía derecho al beneficio, que no era cabeza de familia pues sus dos hijos estaban con la abuela y su madre, que respondía por ellos, y porque su libertad representaba un peligro para la sociedad.



De las audiencias anteriores “se desprendía con claridad un juicio negativo sobre su desempeño personal, laboral, familiar o social relacionado con el peligro que representaba para la comunidad”, consideró el Tribunal de Villavicencio. Además, ‘Cesarín’ no tenía ninguna vinculación laboral diferente a la ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas presentadas por Giraldo en la audiencia que le concedió la casa por cárcel fueron claramente “amañadas”. Sin embargo su valoración fue positiva.



El Tribunal consideró que Floriano Escobar privilegió de forma “sesgada y amañada” el comportamiento carcelario de Giraldo Gaviria sin tener en cuenta ni los medios de prueba ni los antecedentes del capo.



En la decisión, el Tribunal cuestionó que Escobar, para intentar justificar su fallo, acudió a aspectos como el hacinamiento carcelario, “las adversidades propias del sistema y hasta al interés del capturado de reingresar a la sociedad para hacer el bien”. ‘Cesarín’ aprovechó la decisión para fugarse de la casa por cárcel.



El capo de la estructura mafiosa conocida como la ‘Oficina’ fue recapturado en Turbo. Se había desmovilizado como ‘para’ y había sido capturado por primera vez en el 2009.



El fallo en contra del juez Floriano Escobar es el primero que se da en el megacaso de corrupción judicial en el Meta, en el que se descubrió que magistrados, jueces y funcionarios públicos favorecieron a delincuentes a cambio de sumas de dinero.



La condena complica además a un magistrado de la Judicatura del Meta que absolvió al juez Escobar en la investigación disciplinaria y que está procesado por la Fiscalía.



JUSTICIA