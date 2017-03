Rafael Uribe Noguera podrá redimir pena por trabajo y estudio

Rafael Uribe Noguera podrá reducir la condena en su contra de 51 años y diez meses de prisión redimiendo pena con trabajo y estudio en la cárcel La Picota de Bogotá.



Por cada dos días de trabajo o estudio descontaría un día de prisión efectiva.



Esa redención está condicionada a que un comité del Inpec autorice la forma en la que el interno realizará su proceso de resocialización y los cupos que hay dentro del penal para ese tipo de procedimientos.



Igualmente, según abogados consultados por este diario, podría pedir la libertad condicional una vez cumpla las tres quintas partes de la pena.



El profesor en derecho penal de la Universidad Central Giovany Legro señaló que la Ley 1098 del 2006 consagró que cuando se cometen delitos contra menores de edad no se pueden otorgar rebajas de penas ni conceder beneficios por negociaciones con la Fiscalía; sin embargo, eso no se aplica para las redenciones de penas que no se consideran beneficios penales.



Con las actividades de redención, Uribe Noguera podría bajar diez años de cárcel. Así podría pensar en pedir una sustitución de la medida de aseguramiento no antes de 29 años.



Es decir, Uribe Noguera podría hacer cuentas de tener otra medida diferente a la cárcel a los 68 años de edad.



En todo caso, señalaron los juristas consultados, el otorgamiento de la libertad por pena cumplida no es automático y será decisión del juez de ejecución de penas al que le corresponda el caso, quien tendrá que evaluar si está certificada adecuadamente la redención de la pena por parte del Inpec, si su comportamiento en la cárcel fue adecuado y si pagó la multa de cien salarios mínimos impuesta en el momento de la condena por la juez 35 de conocimiento de Bogotá.



JUSTICIA