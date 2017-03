Rafael Uribe Noguera, con la pena más alta por feminicidio en el país

Ni la jugada de argumentar que estaba bajo los efectos de las drogas en el momento en que cometió el crimen ni la de aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía en diciembre le valieron a Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Yuliana Samboní, para evitar la condena más alta impuesta hasta ahora en el país por un feminicidio.

Este miércoles, la jueza 35 Penal de Paloquemao le impuso 622 meses de cárcel (casi 52 años) y una multa de 100 salarios mínimos por el secuestro, violación y asesinato de la niña de 7 años, crímenes que cometió el domingo 4 de diciembre y que indignaron al país.



Aunque la Fiscalía había pedido la máxima pena posible (60 años, monto en el que insistirá en la apelación), la jueza decidió no aplicarla por consideración a que Rafael Manuel Uribe Noguera no registra ningún tipo de antecedentes judiciales.



El feminicidio –el asesinato de una niña o mujer por su género– fue tipificado en Colombia en el 2015. El teniente Raúl Muñoz había recibido 60 años de cárcel en el 2012 por un caso similar: la violación y asesinato de una menor, crímenes a los que sumó el doble homicidio de los hermanitos de su víctima.



La jueza aseguró que la condena contra Uribe Noguera “debe reflejar el repudio general que sus actos ocasionaron” y recordó que las normas vigentes niegan cualquier rebaja para los que agreden a los menores.



Esto no implica, sin embargo, que Uribe Noguera no pueda obtener beneficios por estudio o trabajo en prisión. De hecho, podría recobrar la libertad en unos 30 años, en caso de que la sentencia en primera instancia quede en firme. Para esto, hace falta la revisión del Tribunal Superior de Bogotá y la casi fija casación en la Corte Suprema de Justicia.



El arquitecto de 39 años y miembro de una reputada familia bogotana fue sentenciado por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple.



La jueza señaló que Uribe Noguera, quien en su primera audiencia negó haber abusado de la menor, actuó en todo momento con plena consciencia: “Planeó y ejecutó los hechos consciente de sus actos”.



También resaltó que la investigación de la Fiscalía y los peritazgos de Medicina Legal forzaron al hombre a reconocer su responsabilidad en el macabro crimen, actuación que se dio en la segunda audiencia.



“Según se dijo en el informe pericial de necropsia suscrito por el funcionario del Instituto de Medicina Legal, la muerte de la menor se produjo por asfixia mecánica, combinada por sofocación y estrangulamiento asociados a signos de actividad sexual”, manifestó la jueza.



Las causas de muerte que se concluyen en el informe pericial están en consonancia con los hallazgos que realizó el laboratorio de criminalística en el lugar de los hechos, el apartamento de Uribe Noguera en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Fiscalía apelará



Este miércoles, la vicefiscal María Paulina Riveros afirmó que la Fiscalía no queda “conforme” con la sentencia y anunció la apelación para pedir los 60 años que contempla la ley.



Juvencio Samboní, el padre de la niña, estuvo en el complejo judicial en compañía de algunos familiares y de funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Él también esperaba una condena mayor. “Tiene que ser la pena máxima que hay en Colombia”, dijo. Al lugar llegaron decenas de personas que exigían también una pena ejemplar para el asesino de Yuliana.



Está en pabellón de alta seguridad

Por escrito, Rafael Uribe Noguera le informó a la juez del caso que se abstenía a asistir a las audiencias en su contra.



Este miércoles, el confeso asesino se mantuvo en su celda de aislamiento, la número dos, ubicada en un séptimo piso de la Torre C, Unidad de Tratamiento Especial (UTE) de La Picota. Uno de los cuatro guardianes que tienen bajo su responsabilidad la custodia del interno –y que cada media hora verifican su condición– fue quien le dio la noticia. En el informe el guardián aseguró que hubo una notoria variación de su estado anímico.

Condena, tras 3 meses y 25 días

Crimen de Yuliana

El secuestro, violación y homicidio de Yuliana Samboní fue cometido el 4 de diciembre del 2016. Ese día fue encontrado su cuerpo en el apartamento de Rafael Uribe Noguera.



Imputación de cargos

El 6 de diciembre las autoridades trasladaron a Uribe desde una clínica a los juzgados, donde la Fiscalía le imputó cargos por el crimen. Un día después es enviado a la cárcel La Picota.



Vigilante aparece muerto

Fernando Merchán, vigilante del edificio de Uribe, se habría suicidado el 9 de diciembre en su vivienda. Era clave para determinar si hermanos de Uribe intentaron favorecerlo.



Hermanos, a responder

El 30 de diciembre la Fiscalía les imputa cargos a Catalina y Francisco Uribe, hermanos de Rafael, por favorecimiento. Y el 15 de marzo les imputa cargos por manipular pruebas.



Condenan a Uribe

El 11 de enero Rafael Uribe se declara culpable, por lo que no es llevado a juicio. Ayer, el juez lo condenó a 51 años y 10 meses de cárcel por los delitos de violación, secuestro y feminicidio.



JUSTICIA

