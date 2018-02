Conceden principio de oportunidad para el abogado Leonardo Pinilla

El juzgado 52 de control de garantías avaló el principio de oportunidad que pidió la Fiscalía para Leonardo Luis Pinilla Gómez, en la modalidad de suspensión de la acción penal bajo inmunidad parcial.

Con esta medida, el investigado deberá decir la verdad sobre lo que sucedió en el escándalo de corrupción del llamado cartel de la hemofilia, a cambio de los beneficios judiciales.



La defensa aseguró que el principio de oportunidad se da con el fin de contrarrestar con efectividad y con elementos probatorios la participación de Pinilla Gómez y otros funcionarios en el caso de corrupción contra la administración de la salud en la gobernación de Córdoba.



"No hay nada que temer aquí, esto no radica en el equivalente a precluir una investigación, a anular todo el sentido procesal que puede tener a mediano o largo plazo, esto es sólo una solicitud de suspensión", dijo.



La Fiscalía aseguró que la suspensión de la pena será por el término de un año y aclaró: "se encuentran expresamente excluidos los hechos relacionados con su trámite de extradición a los Estados Unidos", es decir, el ente acusador solicitó el principio de oportunidad por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y extorsión.



Dentro de los compromisos adquiridos por parte del procesado Leonardo Luis Pinilla, está el declarar en contra de trece personas que participaron en el cartel de la hemofilia.



"Hay un listado de personas que tienen injerencia en la forma como se ha permeado la administración de justicia, que corresponde en principio a trece personas en las que se involucran servidores de la Fiscalía, de la gobernación de Córdoba, otros servidores públicos y particulares". Aseguró la delegada fiscal.



Por su parte, el juez 52 expresó que no hay objeciones para impartir el principio de oportunidad a Pinilla Gómez.



"Este juez de control de garantías habiendo revisado cada uno de los puntos objetos de argumentación, así como los elementos materiales probatorios que se han traído, no encuentra ninguna irregularidad y por ende considera que en este caso se cumple legal y constitucionalmente todos aquellos presupuestos para que se de aplicación al principio de oportunidad en la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba por el término de un año a partir de la fecha", afirmó el juez.



En la diligencia, el investigado expresó su arrepentimiento en el accionar de los delitos que se le imputan.



"De conformidad a lo normado y el compromiso adquirido con la Fiscalía General de la Nación, pongo de presente mi arrepentimiento público respectivo a esa situación donde estoy inmerso dentro de una posible conducta punible y manifiesto de igual sentido, que no es mi posición, no es mi estilo y espero no verme nunca más involucrado en una situación de estas", dijo Pinilla.



