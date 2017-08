Con la captura de su prima, crece la presión sobre ‘Ñoño’ Elías

03 de agosto 2017 , 12:33 a.m.

Además de decidir entregarse a la justicia, la cordobesa Básima Patricia Elías Nader habilitó una gran cadena de oración y habló con su primo, el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal, ambos señalados de participar en la trama de sobornos de la multinacional Odebrecht.



De hecho, la mujer, de Sahagún, Córdoba, aplazó su regreso a Colombia, para enfrentar su captura, registrada este miércoles, a las 11 de la mañana, en el aeropuerto El Dorado.

Allí, tras una alerta interna, la esperaban hombres de Migración Colombia y del CTI de la Fiscalía, que de inmediato la reseñaron y enviaron al búnker.



“Ella había salido del país el 19 de julio, un día antes de que un juez de Bogotá expidiera la orden de captura en su contra, para celebrarle el cumpleaños a su hijo en Miami”, le aseguró a EL TIEMPO un allegado de los Elías.



Y agregó que el senador ‘Ñoño’ Elías está más preocupado por la suerte de la mujer, su ficha política en Córdoba, que por la suya.



“Incluso, se ha hablado de colaborar con la justicia a cambio de inmunidad para Básima que, además, es la cuñada de su fórmula, el representante Eduardo José ‘Joche’ Tous”, explicó.



En efecto, en una de las fotos que tiene en sus redes, Básima aparece con Tous con la leyenda: “Mi jefe, mi cuñado y mi amigo”.



Al respecto, el penalista Iván Cancino, abogado de Básima Elías, agregó que su clienta es inocente y que el proceso en su contra es débil por lo que espera que muy pronto recupere su libertad.



“Vamos a ver qué es lo que se le imputa. Ya hemos visto por algunas publicaciones que no constituye ningún delito, por lo tanto ella no va a aceptar cargos. Esperamos que la Fiscalía se dé cuenta rápidamente del error garrafal que está cometiendo con esta señora que no es más que un ama de casa dedicada a su esposo y a sus hijos” explicó Cancino.



El abogado agregó que Básima Elías “no tiene nada ni a nadie a quien delatar”, y que se entregó a la justicia por recomendación suya.

Se ha hablado de colaborar con la justicia a cambio de inmunidad para Básima que, además, es la cuñada de su fórmula, el representante Eduardo José 'Joche' Tous

Giros a Básima

En cualquier caso, si el senador Elías confirma su disposición a colaborar –lo que dudan seguidores, que lo consideran inocente–, se podría convertir en el segundo caso de cooperación a cambio de protección de un familiar.



EL TIEMPO estableció que el exsenador Otto Nicolás Bula ya pidió inmunidad para su primo Óscar Mauricio Bula Jarava.



Tal como lo reveló este diario, la empresa Transportes y Equipos de La Sabana, de Bula Jarava, sirvió para recibir los sobornos de Odebrecht movidos por el exbanquero Eduardo Zambrano y su empresa Consultores Unidos.



El dinero salió de esa compañía a través de cuatro contratos fantasma y terminó en las manos del primo de Bula que ahora tendrá que confesar si se la entregó a Básima Elías o al senador ‘Ñoño’ Elías.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló este miércoles que hay evidencias de que la mujer participó en el recaudo de plata de sobornos.



Estos habrían pasado luego a manos de funcionarios para lograr que el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra se aprobara de acuerdo a los términos que exigía Odebrecht: dos peajes adicionales y un sobrecosto por kilómetro construido.



En concreto, la Fiscalía señala que a ella, anfitriona de políticos, llegó plata que tenía como destino el senador Elías Vidal.



EL TIEMPO rastreó los bienes de Básima Elías y reveló, desde el pasado domingo, que durante la época en la que se movieron las coimas ella aparece tranzando una finca con el exsenador Bula, ubicada en las goteras de Sahagún.



Según la investigación periodística, negoció además, dos predios. En todas las compras de tierras aparece con su esposó, Álvaro Muskus, exdirector administrativo de Aguas de Córdoba en época de Alejandro Lyons Muskus, hoy procesado exgobernador de Córdoba.

Bula empieza a hablar

Al respecto, hoy jueves, a las ocho de la mañana, está programada la primera audiencia en la que la Corte Suprema de Justicia escuchará a Otto Bula.



La declaración la rendirán dentro de la investigación que se adelanta contra un grupo de congresistas salpicados en el escándalo: además, de su examigo ‘Ñoño’ Elías Vidal, aparecen Musa Besaile, Ciro Rodríguez, Antonio Guerra y el exparlamentario Plinio Olano.



Todos se han declarado inocentes de los señalamientos de Bula y de otros testigos –entre ellos directivos de Odebrecht–, que buscan beneficios judiciales por colaboración.

“No sabía que desde el Gobierno me odiaran tanto. Lástima no haberlo sabido antes. A esas personas deseo que Dios les sane el corazón. ¡Pa’lante!”, escribió este miércoles en redes sociales el senador ‘Ñoño’ Elías, quien ya empezó a perder sus cuotas en el Gobierno. Y la semana pasada dijo que los señalamientos en su contra eran un simple impase.

Roberto Prieto acercó a Odebrecht con ANI

El gerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto, aceptó haber propiciado una reunión entre Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargada de las obras de infraestructura en Colombia. La aceptación de Prieto se dio en su declaración bajo juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiga supuestos nexos entre la campaña presidencial y la multinacional, señalada de pagar sobornos para conseguir contratos de obras públicas en varios países.



De acuerdo con la declaración de Prieto, conocida por EL TIEMPO, Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, “mantenía como muy a disgusto” con la ANI y tenía “quejas” contra esa entidad. “Yo le dije, ‘no se ponga a pelear con el Gobierno, yo le allano un camino institucional de comunicación’ ”, dijo Prieto que le manifestó a Martorelli. Esa reunión, según Prieto, fue en la “oficina del señor (Luis Fernando) Andrade”, director de la ANI la cual, según revelación de EL TIEMPO, visitó 6 veces.



Prieto añadió que su amigo Andrés Giraldo, señalado de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht, sí intentó tener tratos con la multinacional. “Lo que él (Giraldo) me contó fue: ‘Ve, hombre, Roberto, unos ingenieros, unos amigos míos, nos acercamos a los señores de Odebrecht para hacer una alianza público- privada con Cali, en Cali’; y me dijo: ‘No, eso nunca prosperó’ ”, contó Prieto. Sobre la campaña en 2014 reiteró que esta se financió con el “anticipo de ley” y “con un crédito financiero” y que el presidente Santos jamás impartió directrices sobre los gastos.



UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA