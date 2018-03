Comunidades pretenden 400 millones de dólares de Cerro Matoso

Por tutela interpuesta, la Corte Constitucional ordenó que la empresa minera Cerro Matoso debía indemnizar a las víctimas que han sufrido afectaciones y grandes daños de salud en el departamento de Córdoba. La defensa de la comunidad asegura que son 3.000 personas perjudicadas.

“Decidimos acudir vía acción de tutela en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien de una forma realmente inexplicable, que la misma Corte en su fallo así lo dice, negó el amparo aduciendo que los accionantes no habían probado su legitimación, es decir, no habían probado que eran representantes de las comunidades, lo cual era absolutamente falso y descabellado. Se fue a segunda instancia al Consejo de Estado el cual confirmó esa sentencia del Tribunal, se declaró improcedente la acción de tutela, se fue a revisión a la Corte Constitucional y lo más paradójico de esto, es que en su momento ni la Defensoría del Pueblo aceptó darnos la mano”, aseguró uno de los abogados del caso, Javier de la Hoz.



La empresa minera produce ferroníquel, aleaciones de hierro y níquel que han causado que la población se pronuncie por la contaminación ambiental que se siente en el territorio y así mismo, exigen una minería responsable que lleva ya más de tres décadas.



“En la extracción del níquel hay dos factores importantes, primero remover del terreno desde el aspecto natural y después el aspecto de la planta, nosotros los indígenas tenemos muy claro que la madre tierra no es un elemento inerte, es un elemento vivo, un elemento que tiene todas las cualidades y características de un ser humano, eso quiere decir que tiene todos los elementos químicos y a parte del níquel hay otros minerales que según estudios datan y dicen que son perjudiciales para la salud, que de hecho uno de los daños más irreversibles que causa ese metal es el cáncer”, afirmó Israel Aguilar Gobernador Indígena de la zona.



Según la investigación que realizaron los abogados defensores de la comunidad donde se ubica Cerro Matoso, se conoció que los directivos de la mina no conocían el entorno de su empresa, se limitaban a permanecer en ella y lo que más les impactó fue encontrar a mujeres que habían abortado más de tres veces en un año, población con tumores, cáncer, deformaciones, incluso niños que nacían sin partes del cuerpo.



“Uno de los grandes contaminantes son las partículas que están en el aire, entonces eso es lo que pone más difícil la supervivencia del indígena, pero también la vida de las nuevas generaciones, la de nuestros hijos. En este momento la lucha la estamos dando para ellos (…) hay cosas que se notan sin utilizar una lupa o los estudios científicos, como ´la rasquiña de la piel, que no es rasquiña si no, una deformación de la piel que con el tiempo se vuelve incurable y que al volverse incurable, la palabra más fácil de decir es cáncer”, dijo Israel Aguilar.



Conforme a las declaraciones de los abogados, la empresa minera Cerro Matoso deberá indemnizar a las víctimas con una suma que oscila los 400 millones de dólares; para el cumplimiento de la liquidación total de los daños causados y la reintegración, el fallo dio seis meses de no cumplirse dentro de los términos estipulados, se ordenaría la suspensión de la mina más grande de Latinoamérica.



El abogado Abelardo De La Espriella Otero habló con El Tiempo:

¿Cuáles son las obligaciones de la empresa minera?

Cerro Matoso no solamente tiene que indemnizar los daños causados a los indígenas, a las comunidades negras, al ambiente y a ex trabajadores, también sus directivos tendrán que responder penalmente por todas las omisiones y acciones que condujeron a los daños en la salud.

¿Quiénes responderán penalmente?

Hoy cursa una causa penal contra todos los directivos de Cerro Matoso que ocultaron desde hace mucho tiempo que la explotación causaba graves afectaciones a la salud de las personas y del medio ambiente, es decir aquí no solamente tendrán que indemnizar con dinero, también tendrán que responder penalmente porque siempre pensaron que era mejor facturar que proteger la vida de las personas y guardaron silencio frente a eso, de tal suerte que llevaremos este asunto hasta las últimas consecuencias.

¿Cuánto dinero deberá pagar la empresa minera Cerro Matoso?

Estamos hablando de una indemnización histórica en Colombia que supera los 400 millones de dólares, por su puesto esa cifra debemos aterrizar y analizarla frente a otros factores que pueden aumentarla, no bajarla, así que no hay antecedentes en la historia jurídica de Colombia y tampoco frente a indemnizaciones privadas, ni públicas, un monto tan extraordinario como la que deberá asumir cerro matoso en favor de la comunidad.

¿A qué va dirigido ese dinero?

El dinero irá dirigido a esos resguardos indígenas que autónomamente lo administrarán y que determinarán qué es lo mejor para sus pueblos.





