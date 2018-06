El caso Cemex toca ahora el ‘jet set’ mexicano

Una reconocida modelo mexicana que habría servido como intermediaria. Dos altísimos ejecutivos de una poderosa multinacional señalados de haber defraudado a su propia empresa. Un exitoso emprendedor con negocios en varios países que resultó siendo ficha clave de un cuestionado y millonario negocio. Y un lote que habría sido comprado con plata de un millonario fraude a la Dian por más de cien mil millones de pesos.

Esos son los protagonistas de la investigación de la Fiscalía que tiene hoy dando explicaciones ante la justicia a los exvicepresidentes de Cemex Colombia Camilo González Téllez y Édgar Ramírez Martínez y al empresario Eugenio Correa Díaz. Los tres fueron quienes viabilizaron lo que en principio aparecía como una prometedora inversión para el gigante del cemento mundial: la compra de un terreno en Maceo, Antioquia, de 400 hectáreas que tiene además reservas de caliza, un título minero con permiso de operación y una zona franca.



Allí se desarrolló desde el 2012 un ambicioso proyecto de la multinacional por 340 millones de dólares y que apuntaba a producir 300 millones de toneladas de cemento al año.



Pero, seis años después, esa oportunidad de negocio representa uno de los mayores dolores de cabeza para la megaempresa mexicana, que además enfrenta una investigación en Estados Unidos por el mismo asunto.



La investigación se inició por una denuncia de la misma empresa. Cemex terminó pagando, según la investigación, 40.000 millones de pesos por el predio y la mina, cuya entrega nunca se concretó, pues esos bienes estaban bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales en un proceso de extinción de dominio, y por lo tanto no podían ser negociados.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía asegura que la reconocida modelo y presentadora mexicana Montserrat Oliver fue quien llevó a Francisco Garza, uno de los CEO de la firma, la idea del millonario proyecto en Maceo. “¿Cómo llega el negocio a Cemex? (…) A través de usted, Eugenio Correa Díaz. ¿Y cómo llega el negocio? Porque usted tiene un vínculo de amistad con la señora Monserrat Oliver, conocida modelo y presentadora de televisión en la República de México”, le dijo el fiscal del caso a Correa Díaz en la audiencia de imputación de cargos esta semana.



Oliver, presentadora de un exitoso reality y tapa de revistas como Vogue, incluso estuvo en Colombia presentando el proyecto a las cabezas de Cemex Colombia, que terminó en la firma del millonario negocio con C. I. Calizas y Minerales S. A. y la Zona Franca del Magdalena Medio, de las que el empresario Correa Díaz aparecía como promotor.



Estas empresas, dice la Fiscalía, eran controladas por José Aldemar Moncada Moncada –condenado por crear un entramado empresarial para cobrar con trampas millonarios recursos correspondientes a devoluciones de IVA por falsas exportaciones de chatarra–, quien fue asesinado en abril de 2016. Lo mataron mientras se encontraba en un local cumpliendo una cita, a pesar de que se suponía que tenía que estar cumpliendo prisión domiciliaria.



Aunque en 2010 se firmaron papeles con los que, supuestamente, Moncada Moncada se apartaba de las empresas, la Fiscalía señala que ese hecho “no corresponde a la realidad, y la desvinculación de Moncada Moncada fue absolutamente simulada y falsa”.

Dos años después, en agosto de 2012, se reunieron en junta directiva González Téllez, como vicepresidente jurídico de Cemex, y Ramírez Martínez, como vicepresidente de Planeación, quienes le dieron vía libre al negocio y autorizaron un pago inicial de siete millones de dólares.



Desde entonces y hasta el 23 de septiembre de 2016, Cemex Colombia hizo en total pagos por 40.000 millones de pesos y firmó 14 otrosíes para aplazar el cumplimiento del negocio, beneficiando al empresario Eugenio Correa Díaz. “Hacían esas prórrogas porque el negocio no se podía cumplir, sencillamente porque los bienes estaban en extinción de dominio”, aseguró la Fiscalía. Y cuestionó que a pesar del incumplimiento, los directivos de Cemex aprobaron el pago de intereses al vendedor por los saldos pendientes del negocio: “Es algo que raya en el descaro, cobrando intereses por unos activos que nunca entraron a la empresa”.



La plata pagada por Cemex a Correa Díaz, dice la Fiscalía, fue ocultada con trampas. A su mensajero le giraron un cheque por 14 mil millones de pesos. Otra persona que cobró 400 millones de pesos reconoció que trabajaba en una blindadora de carros y “que hizo el favor de cobrar la plata que le entregó al empresario”.



Un tercer testigo que cobró 1.100 millones de pesos es vigilante y trabaja con la familia de Correa. El conductor de uno de sus amigos aparece recibiendo 700 millones de pesos. Y uno de sus amigos de infancia aparece en el cobro de 800 millones. María del Rosario Díaz López, madre del imputado, recibió giros por 911 millones. Correa Díaz apareció después pagando 4.000 millones de pesos de deudas del condenado Moncada Moncada.



Al exvicepresidente de Cemex Ramírez Martínez le giraron, desde una cuenta de Correa Díaz, la plata con la que se pagó una deuda inmobiliaria por 1.500 millones de pesos.



Incluso aparece en la investigación que se usó un documento falso que supuestamente fue autenticado en una notaría de Bello, Antioquia, y que buscaba dar apariencia de legalidad al negocio. En esa notaría se autenticó supuestamente un documento de agosto de 2012 que establecía el traslado de más de un millón de acciones de la empresa C. I. Calizas a Cemex, con lo que la multinacional podía disponer de los activos de la empresa controlada por Moncada Moncada.



“La extinción de dominio se hizo en diciembre de 2012 y con el documento intentaban hacer creer que el negocio se había hecho antes y que era de buena fe”, indicó la Fiscalía. Así mismo, señaló que quienes firmaron el documento y supuestamente lo autenticaron en Antioquia estaban ese día en reuniones en Bogotá.



Al no poder lograr el control de los bienes se firmó un contrato de arrendamiento el 15 de julio de 2013 por una suma absurda: un millón de pesos por 400 hectáreas. Ese contrato está vigente hasta el próximo mes y lo firmaron el depositario Yesid Ramírez y el exvicepresidente González Téllez. Así se logró que Cemex pudiera tener acceso a los predios y avanzara en el montaje de la planta. “Con ese contrato de arrendamiento están reconociendo que los bienes están bajo la administración de la SAE, pero al tiempo le siguen pagando a Correa Díaz”, cuestiona la Fiscalía.



Cómo se logró ese contrato de arrendamiento y las amenazas que supuestamente Aldemar Moncada le hizo al depositario de la SAE es parte de otra investigación derivada de la saga judicial que esta semana tocó el jet set mexicano.

Amenazas a depositario de la SAE

La Fiscalía señaló que José Aldemar Moncada Moncada citó a Yesid Ramírez, depositario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cerca del aeropuerto de Medellín y lo amenazó para que le devolviera sus bienes.



El testigo dijo que a la reunión asistió Moncada Moncada, a pesar de que tenía casa por cárcel, y otras diez personas –de las cuales cinco se citaron en la mesa– no se presentaron y le ‘sugirieron’ que garantizara la devolución del control sobre el lote y la mina.



La Fiscalía tiene también interceptaciones telefónicas en las que aparece hablando Moncada Moncada, dando instrucciones sobre el manejo de las empresas después de que supuestamente las había vendido.



