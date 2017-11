Más de 20 años le esperan a la colombiana señalada de terrorista

Se está complicando la situación de la colombiana, de 23 años, capturada este martes en Suiza por pertenecer a una célula terrorista.



Las autoridades francesas y suizas ya establecieron que su esposo, de 27 años, originario de Bosnia, era el líder de un grupúsculo de 10 personas que ya estaban planeando atentados en Europa con cuchillos y carros.

Y al parecer, el rol de la colombiana era clave. El diario suizo 'Le Temps' asegura que, bajo la influencia de su marido, se convirtió al islam y se radicalizó. Y existe evidencia de que mantenía comunicación fluida por chats de celular con los otros miembros de la célula islamista. De hecho, ella y su esposo, que estaba en la mira de las autoridades francesas y suizas desde junio de 2016, estaban reclutando adeptos.



El hombre, que se presentaba como Al-Bosniaki (el bosnio) y que se hacía pasar por imam, reclutó a un niño de 13 años para que hiciera un ataque con cuchillo en la Fiesta de la Música en la región de París.

¿Extradición?

El hecho de que Francia fuera el objetivo de esa célula significaría que la colombiana podría ser extraditada a ese país, en donde su esposo fue capturado.



Si eso sucede, su situación se agravaría. En Suiza, que aún no ha sido blanco de ningún acto terrorista, tiene una legislación blanda en esta materia. Por el contrario, Francia acaba de aprobar una dura ley antiterrorista después de sufrir numerosos atentados.



El expresidente François Hollande había aumentado las penas de manera progresiva de 5 a 20 años. Ahora, Emmanuel Macron ya contempla hasta la cadena perpetua para quienes participen en estos atentados. A la joven colombiana le esperarían 20 años, una pena similar a la que acaba de recibir el hermano de Mohammed Merah, el terrorista que disparó contra siete personas en Toulouse, en 2012.



Según la investigación periodística, la pareja, que tiene un hijo de tan solo unos años, se había instalado en la ciudad de Lausana, donde la colombiana fue arrestada este martes por la policía local. En el perfil de Facebook del hombre, que hace unos años fue clausurado por la red social, posaba orgulloso en la mezquita con el niño y decía que era una de las razones que supuestamente lo “alejaban de Alá”, pues su hijo era lo único que le impedía “hacerse estallar”.



Alguien que conocía a la joven colombiana también dijo que se había convertido al islam por influencia de su marido, pero que hasta hace dos años la mujer todavía resistía a ponerse un velo integral.



A pesar del hermetismo con el que se está manejando la información sobre esos atentados, no se descarta que Francia y Suiza le pidan a Colombia información sobre la joven. Aún no se sabe qué va a pasar con el hijo de la joven pareja y si habrá nuevas capturas en los próximos días relacionadas con su grupo extremista.



UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: @Uinvestigativa

u.investigativa@eltiempo.com