Colombia tiene 44 % del cupo mundial para cannabis medicinal

En el 2018, la mayor producción de cannabis medicinal en el mundo podría estar en Colombia. El país obtuvo un cupo, por segundo año consecutivo, de 40,5 toneladas para sembrar legalmente la planta, lo que equivale al 44 por ciento de la producción autorizada por la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife) para este año.

El país no utilizó ese cupo en el 2017, y buena parte del actual se irá en el trámite de los ajustes normativos y de licencias. Sin embargo, los cupos revelados el pasado 2 de enero muestran claramente que el potencial de Colombia en este campo es reconocido por la Junta, que es un órgano independiente adscrito a las Naciones Unidas.



Después de Colombia, Estados Unidos es el país con mayor cupo, con 33,4 toneladas aprobadas, seguido por Israel, con 10,1, y Australia con 2,5 toneladas. Un documento de la Jife habla de un cupo total de 91,9 toneladas de producción legal a nivel global.



Canadá, que en los últimos años fue el país con más cupo de siembra y producción, en el 2018 solo podría producir 0,4 toneladas de resina de cannabis; es decir, no tendría permiso para sembrarla pero sí para fabricar sus derivados. Sin embargo, los permisos podrían ser revisados por la junta.



Canadá es uno de los países que más interés ha mostrado en la producción de canabinol en Colombia, por los elevados costos que implica sembrar la mata en su territorio como consecuencia de las estaciones. En el 2015, Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y España importaron 36,9 toneladas para su producción de medicamentos.

De acuerdo con Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes, entre el 2016 y el 2017, gran cantidad de científicos e inversionistas visitaron el país para conocer en qué va el proceso de regulación y las oportunidades para invertir en el desarrollo de la industria. López señaló que ya hay más de 20 empresas con licencias para uso de semillas y cultivos de plantas psicoativas y no psicoactivas; no obstante, están pendientes los registros del ICA sobre las especies que se cultivarían y los certificados del Invima para fabricación de derivados.



Cannavida S. A. S., Pharmacielo Colombia Holdings S. A. S., Khiron Life Sciences Corp., FCM Global S. A. S., Canmecol S. A. S., Medcann S. A. S. y Pharmacielo Colombia Holdings S. A. S. son algunas de las empresas que ya tienen varios de los permisos exigidos.



En agosto del 2017 se expidieron cinco resoluciones de los ministerios de Salud y de Justicia que pusieron a andar la Ley 1787 del 2016. En los siguientes meses se expidieron la mayoría de licencias, por lo que la mayor parte de la implementación del sistema de producción comenzará este año.



“Hemos propuesto un modelo serio, basado en la evidencia científica y centrado en la salud y en los pacientes, que reconoce los tratados internacionales de estupefacientes pero que igual es moderno al basarse en extractos y no en prácticas como fumar. Eso puede servirles a otros países que han legislado sobre cannabis medicinal recientemente pero no han resuelto producirlo, con lo cual se abren oportunidades económicas para las empresas en Colombia, incluidos los pequeños cultivadores”, afirmó López.



Además de reuniones con Procolombia y el Ministerio de Comercio –tendientes a empezar a abrir mercados en el exterior–, el Fondo de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia han compartido información con los gobiernos de Canadá, Perú, Uruguay, México, Argentina, Alemania y Australia para identificar buenas prácticas y prevenir riesgos, como la desviación de la producción hacia actividades ilegales.

Asignación a empresas dependerá de demanda

Cada vez más países están interesados en usar el cannabis en tratamientos médicos e investigaciones científicas. Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes, habló con EL TIEMPO sobre la operación de esa industria en Colombia y las puertas que le abrirá al país.



Colombia obtuvo el mismo cupo que en el 2017. ¿Cuál era la expectativa?



No aumentamos el cupo con respecto al 2017. La expectativa nos la darán los mismos empresarios, que son los encargados de presentar y defender ante el Gobierno las perspectivas de su negocio.



¿Con esas 40,5 toneladas aprobadas se puede suplir la demanda en Colombia de derivados de marihuana?



La demanda se establece con base en las justificadas solicitudes de cupo que hagan las empresas y el estudio que de ello hagamos en el grupo técnico integrado por Minsalud, Minjusticia, Fondo Nacional de Estupefacientes, Invima e ICA. A medida que lleguen dichas solicitudes lo iremos sabiendo. Si Colombia necesita más cupo o incluso disminuirlo, lo podemos hacer en cualquier momento del año. Tenemos una misión permanente en Viena con la Jife que nos permite buena comunicación.



¿Cómo reparten el cupo?



Los empresarios deben presentar su solicitud y sustentarla con argumentos serios de mercado; es decir, con estudios de demanda. El Gobierno los evalúa a través del grupo técnico y los aprueba total o parcialmente. No hay un máximo por empresa y se divide a medida que se logren justificar acertadamente las cifras.



¿Qué puertas se le abren al país con ese cupo en el 2018?



La oportunidad de ofrecerle a médicos y pacientes medicamentos seguros, eficaces y de calidad en un corto plazo gracias a las fórmulas magistrales (medicamentos preparados exclusivamente para un paciente). También la oportunidad de exportar extractos y con ello afianzar inversiones y el beneficio para todos los involucrados en la cadena productiva.



¿Se arrepiente Colombia de haber prohibido la comercialización de la hoja de marihuana medicinal?



No. En el siglo XXI, los medicamentos no se fuman. Eso es como arrepentirnos de tener la morfina en ampollas y querer volver al opio o al laudano.



