Colombia pide que Corte-IDH emita fallo colectivo en caso de la UP

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó una serie de recomendaciones a Colombia por considerar que las medidas implementadas para reparar a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica son insuficientes, el Estado pidió enviar el caso a la Corte-IDH para que estudie de fondo el expediente y defina los alcances de la responsabilidad del Estado en esos hechos.

El Gobierno considera que la comisión valoró el expediente, radicado en 1994 y admitido por la CIDH tres años después, no como un caso emblemático y colectivo, sino como “uno más de trato individual”.



Con esta posición, la “Comisión Interamericana desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento del acuerdo de paz del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a la Unión Patriótica”, agregó Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



De forma conjunta con el Ministerio de Justicia, la Agencia consideró que pese a que la Comisión valora las medidas adoptadas por el Estado, una respuesta judicial, como la que puede dar la Corte, permitirá implementar otras determinaciones que correspondan en derecho.



Vélez hizo énfasis en que las reparaciones individuales son muy costosas para el Estado y su impacto no va más allá del círculo directo de la víctima. Por el contrario, aseguró que las reparaciones colectivas contribuyen a la solución de las necesidades de las comunidades.



Al respecto, Jahel Quiroga Carrillo, directora de la Corporación Reiniciar —Organización peticionaria y representante de las víctimas del genocidio de la UP— afirmó que aunque el caso sí debe ir a la Corte, el Estado colombiano perdió una oportunidad importante para acercarse a las víctimas, pues hizo la solicitud inmediatamente y no se tomó los dos meses a los que tiene derecho para evaluar, aplicar y responder las recomendaciones que elevó la comisión.

Quiroga señaló que el estudio de este caso por la Corte dictará jurisprudencia para procesos de todo el continente e insistió en que los criterios de reparación integral incluyen reparación individual y colectiva, es decir, tiene indemnizaciones, pero también medidas simbólicas y políticas.



Agregó que aunque en el acuerdo de La Habana quedó establecido un compromiso para presentar un plan de reparaciones para la Unión Patriótica, las víctimas no conocen de qué se trata ese plan, y que su propuesta ha sido ignorada.



