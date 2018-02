Claves del fallo que protege patrimonio del galéon San José

El patrimonio cultural e histórico que se encuentre en el famoso galeón San José pertenece solo al Estado colombiano.

En las 93 páginas del histórico fallo –revelado por EL TIEMPO–, el Consejo de Estado les puso linderos definitivos a los eventuales derechos de la firma Sea Search Armada sobre el naufragio. Esta, basada en una polémica resolución de la Dirección General Marítima y Portuaria de 1982, pretende derechos sobre la mitad de todo lo que se encuentre y recupere del famoso barco emblema de la Armada española, alegando que el descubrimiento fue posible gracias a sus coordenadas.



En el 2007, la Corte Suprema de Justicia ya había señalado que, según leyes vigentes desde 1959, una eventual repartición 50-50 con quien recupere el naufragio solo se aplicaría sobre el tesoro, pero no sobre los bienes que constituyan patrimonio histórico y cultural. En plata blanca, eso significa que podrían dividirse el oro y otros materiales preciosos en bruto, pero no artículos trabajados, incluso las monedas.



Lo que hizo el Consejo de Estado fue revalidar esa posición y tumbar las decisiones judiciales que reconocían derechos a la Sea Search desconociendo la legislación colombiana.



Pero, además, determinó que para que esa o cualquier otra firma o persona natural reclame una eventual participación en el tesoro, debe demostrar plenamente su contribución real en el hallazgo. Esto es, si el galeón resulta no estar en las coordenadas exactas que desde los 80 dio la firma cazatesoros, no habría lugar a ningún reclamo.



De hecho, el Ministerio de Cultura reiteró que “las coordenadas reportadas por Sea Search Armada y reconocidas en la resolución de Dimar objeto de la acción popular son distintas de las coordenadas donde realmente se encuentra el San José”.



La sentencia señala que los bienes que se hallen en la embarcación hundida en 1708 y cumplan con los criterios para denominarse patrimonio cultural son inalienables, inembargables e imprescriptibles; es decir, son de la Nación.



Y es que si bien la acción popular, conforme al fallo, no puede anular la resolución de la Dimar, las cortes colombianas sí tienen competencia para tomar las medidas que garanticen los derechos que se vieron afectados por el acto administrativo.



El documento aclara que no todos los bienes que puedan encontrarse en el Galeón, cuyo hallazgo fue anunciado por el presidente Juan Manuel Santos en diciembre del 2015, serán inmediatamente declarados patrimonio.



Para ello deben cumplir con condiciones de representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica, entre otros requisitos.



“El caso de los naufragios en los que se encuentren bienes producto de la actividad humana que sean representativos de la cultura y se hallen permanentemente sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres, en el mar territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental e insular y otras áreas delimitadas por líneas de base, en los que se incluyen los naufragios de la época de la Colonia, como es el caso, entre otros, del galeón San José –dice la sentencia– son considerados Patrimonio Cultural Sumergido, que hacen parte del patrimonio arqueológico y son propiedad de la Nación”.



Los objetos o bienes que no sean declarados patrimonio por el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio de Cultura, son considerados tesoro, y de esa manera sí podrían incluirse entre los bienes entregados por el Estado a las compañías reclamantes como parte de los convenios de exploración.



Aunque la cuestión está resuelta en Colombia, en el plano internacional la Sea Search (que compró los derechos del asunto a Glocca Morris) sigue manteniendo sus reclamos.



En el 2013, una corte de Washington le dio la razón a Colombia en la disputa, pero en varios escenarios algunos políticos del país del norte han pretendido presionar al Gobierno colombiano para que reconozca derechos a los cazatesoros norteamericanos sobre la mítica carga del San José.

El mítico galeón

El galeón San José fue una embarcación construida por el Imperio español en 1698 y hundida diez años después frente a las islas de Rosario, cerca de Cartagena, como consecuencia de un ataque de los ingleses en momentos en que venía de Panamá.



El barco llevaba joyas y oro para la corona española. Historiadores han indicado que la tripulación superaba las 600 personas.

