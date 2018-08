Los dos nombramientos claves que se le enredaron al Duque

En menos de una semana, el presidente Iván Duque se quedó sin dos de sus fichas que sonaban como fijas en su gobierno en el área de Seguridad: el genera (r.) de la Policía Humberto Guatibonza y la dirigente del occidente de Boyacá Claudia Ortiz.

Este viernes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, confirmó que -contrario a lo que se había anunciado- Ortiz no será la directora de la Unidad Nacional de Protección. El nombramiento se cayó por cuenta del escándalo generado por el polémico historial tuitero de Ortiz, que muchos sectores políticos y al final el mismo Gobierno consideraron poco compatible con el perfil que debe tener el funcionario encargado de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas amenazadas en Colombia, sin importar su bandera política.



"El Presidente ha tomado la decisión en razón de que quiere darle al país absoluta tranquilidad de que hay seguridad para todos los sectores", dijo Gutiérrez. Añadió que eso no significa que no haya libertad de expresión, pero que el Gobierno "quiere mandar un mensaje de tranquilidad, de que hay seguridad para todos los sectores sin consideración a su sesgo ideológico o político".



Esa declaración fue el cierre de una tormenta política en la que dirigentes de izquierda como Gustavo Bolívar incluso habían amenazado con renunciar a la protección del Estado si Claudia Ortiz llegaba a la Unidad de Protección. Mensajes como estos de su cuenta de Twitter fueron el origen de la polémica:

No para de entregar el País. Descaro y peligro entregar información de Seguridad Nacional a una comisión de enemigos del ejército. Tanto daño hasta el último minuto. https://t.co/KH18JediGK — Claudia Ortiz (@corplanetaip) 11 de julio de 2018

Los seguidores del “todo gratis” de la Colombia Humana, solo se manifiestan con agresión y grosería. De tal palo tal astilla. #LosVándalosNoSonElPueblo — Claudia Ortiz (@corplanetaip) 18 de abril de 2018

Triste un pais intolerante. Los promotores de la falsa “paz” y seguidores de las milicias bolivarianas, impidiendo el triunfo de la democracia. #LosVándalosNoSonElPueblo https://t.co/w50Depy9LG — Claudia Ortiz (@corplanetaip) 18 de abril de 2018

Señor @DeLaCalleHum con mentiras, su campaña no llegará a ningún lado. Tiene alguna propuesta que ofrecer? O solo mentiras y ataques? #SolucionesNoAgresiones es lo que permanentemente ofrece a Colombia #DuquePresidente. https://t.co/b0EkqTVBtn — Claudia Ortiz (@corplanetaip) 18 de abril de 2018

Diferentes sectores políticos también reaccionaron y se opusieron al nombramiento. A través de Twitter dieron a conocer otros de los mensajes de Caludia Ortiz.

La @UNPColombia q cuida a quienes estamos amenazados, quedó en manos de Claudia Ortiz una fanatica uribista peligrosa. Así lo dicen sus tuits @corplanetaip en los q nos muestra su odio con calumnias.

Desde hoy renuncio a la escolta y responsabilizo de lo q me suceda al gobierno pic.twitter.com/8D8663WLPY — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 9 de agosto de 2018

Claudia Ortiz @corplanetaip es la que designio @IvanDuque para cuidar a los excombatientes de las Farc



Que creen que va a pasar? pic.twitter.com/iuo8hxBpiU — Gustavo Petro (@petrogustavo) 9 de agosto de 2018

Iván Cepeda: “no podemos aceptar nombramiento de Claudia Ortiz como directora de la UNP”. https://t.co/9s8LVWHVhf — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 9 de agosto de 2018

Quiero dejarles la normativa con la cual se define las competencias y requisitos para la dirección de la UNP. Quisiera saber sí la señora Claudia Ortiz cumple con la ley, y sobre todo con la experiencia para el cargo #ClaudiaOrtizNoEsGarantia pic.twitter.com/jfyiu9Gnky — Aída Avella Esquivel (@AidaAvellaE) 10 de agosto de 2018

Otro nombramiento embolatado

El otro nombramiento casi fijo que se embolató al Gobierno, este por razones mucho más complejas, fue el de Humberto Guatibonza. El oficial, uno de los policías más populares y recordados por los colombianos (estuvo más de 10 años al frente del Gaula de la Policía y hasta su retiro hace casi dos años era considerado como un prospecto a la Dirección de la institución), está enredado en la investigación por chuzadas ilegales que tiene a cuatro oficiales del Ejército y a una hacker nariñense detenidos. De hecho, será escuchado en interrogatorio en dos semanas.



Guatibonza estuvo en varias reuniones claves en las que el presidente Duque empezó a esbozar su programa de seguridad. Incluso se pensó que, como ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe con Teodoro Campo, podría darse el escenario de que el nuevo Jefe de Estado llevara a la Dirección de la Policía a un general ya retirado. Esa posibilidad empezó a perder fuerza ante la opción de que el general Guatibonza pudiera ocupar la Dirección Nacional de Inteligencia, la 'CIA' colombiana.



Este viernes, el presidente Duque nombró en ese cargo al almirante en retiro Rodolfo Enrique Amaya Kerquelen, lo cual saca definitivamente a Guatibonza del llavero. Esta semana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió para él "las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y la de buena fe".



En todo caso, un eventual nombramiento suyo había quedado descartado desde que se conocieron los detalles del expediente de las nuevas chuzadas, que ponen al general como cliente de algunas de las interceptaciones ilegales. Por eso la Fiscalía considera que tendría responsabilidad como determinador de varios delitos.



Guatibonza en privado ha dicho que es inocente y que está revisando la situación con sus abogados, pero que en todo caso está dispuesto a dar todas las explicaciones ante la justicia.





