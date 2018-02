Comisionados de CIDH pidieron a Venezuela aceptar ayuda humanitaria

Durante la audiencia Derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela realizada en el marco de las sesiones 167 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, la organización internacional resaltó la necesidad de que Venezuela acepte ayuda humanitaria internacional.



¿Por qué se niega el gobierno de Venezuela a aceptar ayuda humanitaria?, dio el relator para el país Francisco Eguiguren. ¿Por qué desde el 2015 no entrega estadísticas sobre la salud en Venezuela?, preguntó Soledad García, relatora especial Desca. El también comisionado Joel Hernández, afirmó que es "claro que hay una crisis en Venezuela" y agregó: "empecemos por reconocer esta grave situación".

En la tercera audiencia convocada por Aministía Internacional, la CIDH escuchó a los representantes de esa organización y del Gobierno sobre la seguridad ciudadana e institucionalidad en Venezuela.



Entre otras cosas, los representantes de Aministía pidieron explicaciones sobre por qué pese a que más de una treintena de venezolanos presos tuvieron boletas de libertad, siguieron detenidos por cerca de dos años.



Soraya Castilla, defensora de 14 policías sindicados de homicidio, señaló que en el caso de sus defendidos, 12 de ellos fueron liberados en diciembre pasado después de dos órdenes de libertad por parte de un tribunal que no encontró pruebas en su contra.



La ONG afirmó que hay un gran número de casos de detención en los que se han penalizado "los sentimientos" de las personas, violando normas constitucionales como la libertad de expresión. Mencionaron los casos de Erica Palacio y Ronald Sevilla, que salieron a protestar con pancartas en contra del gobierno. En total desde el 2014 se habrían presentado 12.137 arrestos desde el 2014 por motivos políticos.



Por su parte Devoe, señaló que la Comisión replica una "fotografía que descontextualiza" lo que realmente pasa en Venezuela. El país "ha sufrido las consecuencias de la violencia para afectar el funcionamiento de las instituciones", afirmó el representante de Venezuela y descató que desde el 2017 se han presentado más de 4.000 manifestaciones violentas.



Devoe pidió a la Comisión documentar y manifestarse sobre las muertes y atentados contra funcionarios de los órganos de seguridad venezolana.

Situación humanitaria

Muertes maternas, desnutrición infantil y escasez de medicamentos fueron algunos de los temas que representantes de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en pleno desde el 22 de febrero en Bogotá.



De acuerdo con organizaciones civiles algunos de los datos evidencian que la situación humanitaria está empeorando. Por ejemplo, uno de los representantes indicó que hoy 300.000 personas con enfermedades crónicas están en alto riesgo por falta de medicamentos. Señaló que entre enero y febrero han muerto siete personas porque se agotaron los filtros para las máquinas de hemodiálisis en las instituciones de salud del país. Y existe una escacez de medicamentos del 96 %.



Denunciaron que hoy en Venezuela hay un 36 por ciento de retraso en el crecimiento de los niños por cuenta de la inseguridad alimentaria, de hecho por desnutrición habrían muerto 18 niños entre enero y febrero. Sostuvieron, además, que en el 2016 se duplicaron las muertes de las maternas.



Frente a las declaraciones de los comisionados, el representante del Gobierno venezolano Larry Devoe señaló que "Venezuela no necesita que nos regalen nada sino que cese el bloqueo financiero".



"Las medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos". Sostuvo el representante, al decir que el bloqueo de algunos países es lo que más afecta la seguridad alimentaria de los venezolanos hoy.

El paso de venezolanos a Colombia sigue aumentando debido a la crisis humanitaria en el país vecino Foto: Luis Acosta / AFP

Derechos humanos: bajo la lupa en Venezuela

Soledad García Muñoz, la relatora especial Desca, hizo énfasis en la diligencia, que fue convocada directamente por la CIDH, sobre la importancia de que se permita una visita de la Comisión a Venezuela para evaluar in situ cómo está la situación de derechos humanos de Venezuela.



De acuerdo con García, el Gobierno ha compartido información sobre algunos temas en particular pero no suficiente para responder a las inquietudes que el órgano internacional les ha formulado.



Pidió también que se comparta información sobre la situación laboral en el país, pues la Organización Internacional del Trabajo no ha podido realizar visitas al país para hacer un balance del país.



En la primera de tres audiencias, se discutió la posición del país frente a reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de empresas tanto del sector público como privado.



Mientras la sociedad civil reclamó respuestas sobre condiciones generales en los ámbitos laborales y especialmente en el sector salud; el representante del Gobierno indicó que se han tomado medidas en favor de sus ciudadanos y mencionó casos particulares como investigaciones contra empleadores del sector privado y decisiones jurídicas contra empresas como el laboratorio fabricante de las prótesis mamarias PIP.



También dijo que en el ámbito público existe una vigilancia profunda por parte de la Defensoría del Pueblo para que las empresas estatales garanticen los derechos de los venezolanos, algo que, dijo, no es tan fácil en las empresas privadas.



Devoe señaló que la condición de derechos humanos en Venezuela ha mejorado sustancialmente desde hace exactamente 29 años cuando ocurrió el Caracazo.



JUSTICIA