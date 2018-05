Rifirrafe entre Defensoría y Alcaldía por bandas en Ciudad Bolívar

"Nadie tiene ninguna información sobre las actividades que denuncia la Defensoría del Pueblo sobre los Rastrojos o sobre el clan del Golfo en Ciudad Bolívar".

Así respondió este miércoles el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, al informe revelado por EL TIEMPO sobre la presencia de bandas y de miebros del Eln y de las Farc en esa localidad del sur de la capital.

"Sería muy interesante que esa información que le entregó a la prensa se la dieran a la Policía, a la inteligencia del Ejército o a nuestra Secretaría de Seguridad", agregó el mandatario local, y en similar sentido se pronunció su secretario de Seguridad, Daniel Mejía.



De inmediato, Carlos Negret, defensor del Pueblo, le respondió a través de redes sociales que tal como lo establece el Decreto 2124 de 2017, estas alertas tempranas deben ser remitidas al Ministerio del Interior, tal como ocurrió, para que allí se impartan instrucciones.

“Al emitir alertas tempranas la Defensoría se ciñe estrictamente a lo previsto en el Decreto 2124 de 2017 que señala que serán comunicadas al @MinInterior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, para coordinar la respuesta rápida. Quizás el Alcalde de Bogotá desconoce esa ruta”. pic.twitter.com/JYRzjHh5HF — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 2 de mayo de 2018

“El Alcalde de @Bogota @EnriquePenalosa en lugar de instruirme cómo cumplir mis funciones de Defensor del Pueblo debe ejercer las propias. El estado de la ciudad así lo clama”. pic.twitter.com/I1u7vgPoyC — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 2 de mayo de 2018

"Quizás el Alcalde de Bogotá desconoce esa ruta (...) El Alcalde, en lugar de instruirme cómo cumplir mis funciones de defensor del Pueblo, debe ejercer las propias". El estado de la ciudad así lo requiere", puntualizó Negret.



No obstante, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, a principios de año, la Defensoría le reclamó a esa cartera porque no estaba tomando medidas frente a las alertas que se emitían en zonas como Catatumbo y Nariño.

En su momento, el ministro Guillermo Rivera aseguró que sí se estaban tomando las medidas que requería cada región. De hecho, hace dos semanas, la Defensoría también lanzó una alerta en Medellín.

En cuanto a Ciudad Bolívar, la Defensoría señala que los barrios en riesgo son Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén.



“El escenario de riesgo se configura por la presencia de integrantes de grupos armados ilegales posdesmovilización de las Autodefensas: Autodefensas Gaitanistas (germen del ‘clan del Golfo’), ‘los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’ ”, dice la carta al ministro Rivera fechada el 3 de abril y revelada en exclusiva por EL TIEMPO.



Y agrega que también se ha encontrado evidencia de la presencia de la estructura ilegal localmente conocida como ‘los Paisas’.

