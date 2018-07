Los chats con los que Uribe dice que demostrará su inocencia

Una serie de conversaciones entregará en algunos minutos el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y Víctor Mosquera, con las cuales, asegura, queda demostrado que no existió complot para influir en testigos.

Una de las conversaciones que hace parte de la defensa de Uribe Vélez, ante la citación a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, es un chat del exparamilitar del Huila, Carlos López, alias Caliche, del 21 de febrero pasado.



En la conversación ‘Caliche’ le insiste al congresista Álvaro Hernán Prada, también investigado por la Corte, en la que se refiere al proceso. "Hable con el jefe. Que hable con Granados. Y ya les doy puerta pa' que mande eso. Sería un duro golpe a ese Cepeda. ¿Le comentó al doctor Uribe? Deme dos minutos de su tiempo. Donde le llegó (sic)”, le escribió López al congresista.



La defensa de Uribe y Prada señala que esto demuestra que fue López quien buscó y le hizo ofrecimientos al congresista y no al contrario.



En el expediente de la Corte se lee que López, al parecer, se comunicó con Monsalve y le dijo que un “man muy grande” (el congresista Prada) sabía que eran amigos y que lo había abordado para que lo convenciera de grabar un video en el que “se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones”.



Además, que era “urgente” obtener la prueba porque el video iba a ser radicado ante la Corte antes del 23 de febrero. Ese día se vencía el plazo para que la defensa de Uribe radicara su recurso de reposición contra el inhibitorio a favor de Cepeda.

Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO Chat de Carlos López dirigido a Álvaro Hernán Prada. Foto: EL TIEMPO

En las conversaciones, que para Uribe y Prada son evidencia de su inocencia, ‘Caliche’ habla de la grabación: “Pero el video es mejor que se haga por las vías de la transparencia con el abogado del doctor Uribe… Él me pasa ese video ahora…pero me dice que por favor… A él lo pasen a la jep…Usted me garantiza eso yo le doy eso…Solo soy mensajero de ese señor y el no kiere plata kiere colaborar… Los otros están encima de el…Ok no se hable mas (sic)”.



La defensa de Uribe señala que López mantuvo su insistencia en conversar con el congresista Prada desde la 6:30 de la mañana del 24 de febrero y que el representante no respondió.



“Buenos días…El señor presidente esta aquí hoy…Cuente con mi voto y de todos que tengo a mi lado…Ok… Muy buena suerte hoy…Cuente con nos hoy…Tenemos dos carros silos nesecita ala orden (sic)”.



Los abogados de Uribe y Prada aseguran que los chats demuestran que fue ‘Caliche’ quien se presenta como emisario de Monsalve y que ellos buscan al congresista quien, aseguran, no accedió a las peticiones ni se reunió con (Juan Guillermo) Monsalve.



Este último, un exparamilitar condenado a 37 años de prisión, le aseguró a la Corte que supuestos alfiles del expresidente, entre ellos el representante Prada y el abogado Diego Cadena, lo estaban presionando y ofreciendo prebendas para que cambiara el testimonio que rindió dentro del proceso que Uribe instauró contra el senador Iván Cepeda.



Hace apenas unos días, el 26 de julio, ‘Caliche’ le sigue escribiendo mensajes a Prada, que no habrían sido leídos por el congresista en los que el exparamilitar supuestamente reconoce que no hubo ningún tipo de acuerdo con el legislador.



“En ningún momento usted me buscó a my yo fuy el que lo contacte por medio de un señor amigo de Garzón Rodrigo Vidal yo quiero aclarar eso digame donde tengo que ir para aclarar esta guebonada señor Pada….Deme el num de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo… Pero de lo que si estoy seguro es de lo que me dijo ese Monsalve que ese cepeda lo sacaba de la carsel (sic)”.



Ese mensaje fue enviado dos días después de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria a Uribe y Prada por los delitos de soborno y fraude procesal.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com