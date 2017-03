Fiscal responde a señalamientos de senador Robledo por caso Odebrecht

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez aseguró que no tiene a su cargo ninguna de las 15 investigaciones del caso Odebrecht, las cuales están en los despachos de cinco funcionarios que “actúan de manera autónoma e independiente, con arreglo a la ley”.



Ante los cuestionamientos del senador Jorge Enrique Robledo sobre el impedimento que tendría el jefe del ente acusador para conocer de las investigaciones, el fiscal Martínez Neira expidió un comunicado en el que señala que “los impedimentos de cualquier funcionario judicial, en aras de la garantía de imparcialidad, se surten respecto de asuntos bajo su directo conocimiento”.

Añadió que los procesos no están en el despacho del Fiscal General, por lo que, según la jurisprudencia de la Corte, no habría espacio para esa figura, pues los procesos no están bajo su cargo.



“La Fiscalía General de Colombia es la entidad latinoamericana que más ha avanzado en la investigación del denominado caso ODEBRECHT, al punto que ha abierto quince (15) indagaciones, a pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tan solo identificó dos (2) casos de ilicitud penal. Los resultados saltan a la vista en materia de imputaciones, sindicados privados de la libertad, interrogatorios de indiciados y extinción de dominio de bienes ilícitos, sin ningún tipo de favorecimiento o de omisión por parte de los fiscales de conocimiento”, se lee en el comunicado.



Añadió que será la justicia la que determine si prosperan los recursos interpuestos por Robledo.



“A la fecha el candidato Robledo ha presentado dos recusaciones contra el suscrito Fiscal General, invocando toda suerte de causales. La decisión corresponderá a la justicia, cuyo dictamen final es obligatorio e inapelable”, finaliza el documento.



