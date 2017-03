'Oscar Iván Zuluaga fue quien negoció con Duda Mendoza'

31 de marzo 2017 , 11:21 a.m.

La defensa de David Zuluaga, gerente de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga dijo que fue el candidato quien hizo toda la negociación para el contrato con el publicista brasilero Duda Mendoza.



El abogado Jaime Granados que representa a David Zuluaga quien gerenció la campaña de su padre, indicó que él dará las explicaciones del caso en el interrogatorio previsto para hoy y que él no tuvo nada que ver con ese polémico contrato



“(David) no tuvo ninguna participación, quien negocio los honorarios del asesor brasileño fue personalmente Óscar Iván Zuluaga, nadie más intervino en eso”, señaló Granados.



Insistió “quien hizo las negociaciones fue Óscar Iván Zuluaga y no David”.

La Fiscalía investiga el pago parcial de Odebrecht a la asesoría. “Según las pruebas recaudadas, a comienzos del año 2014 Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y el publicista Jose Eduardo Cavalcanti, más conocido como “Duda” Mendonca. Esta reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero del año 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, Director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.



La multinacional habría sumido un pago a favor del publicista del orden de USD $1,6 millones de dólares, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña. El pagó, según la investigación se hizo “en dos instalamentos, a favor de la empresa off shore Topsail Holding”.



David Zuluaga es escuchado en Estados Unidos por un grupo de fiscales que viajó para realizar la diligencia judicial.



