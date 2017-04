Capturan a fiscal señalado de intentar favorecer a exsenador Otto Bula

La Fiscalía capturó al fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, sobre quien existían cuestionamientos por varias actuaciones, entre ellas reuniones con el excongresista Otto Bula y relaciones con los narcotraficantes Álvarez Meyendorff.



El funcionario responderá por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

EL TIEMPO había revelado las investigaciones contra Aldana Larrazábal a comienzos del mes de marzo.

Los cuestionamientos

Este diario estableció que Aldana se reunió con Otto Bula en al menos seis ocasiones en lugares cercanos a la Fiscalía. La mayoría de sus encuentros fueron en el 2012, cuando el funcionario estaba a cargo de la extinción de los bienes de los Álvarez Meyendorff, dos de los cuales terminaron en manos de Bula.



Pero hay otra visita del exsenador a Aldana en diciembre del 2016.



El delegado le admitió a EL TIEMPO que conoce a Bula e incluso que en la reunión de hace tres meses este le dejó escuchar una grabación en la que un sujeto, que identificó como Andrés Vélez Franco, pidió plata a su nombre.



La grabación

“Soy víctima de un falso testigo. No he pedido plata ni hecho negocios con Bula, ni le devolví los bienes de los Álvarez Meyendorff. Y cuando supe de la supuesta exigencia de dinero le avisé a mi jefe, el doctor Óscar Toro”, asegura Aldana.



Y agrega que Vélez, a quien la Fiscalía acaba de acusar por falso testimonio contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, fue quien le llevó a Bula.



“Conocí a Vélez como testigo de la Corte Suprema. Él me llevó primero a Juan Carlos Chalela, un contador de los Álvarez Meyenderoff, quien resultó clave para el proceso de extinción. Luego me llevó a Otto Bula, que, en principio, iba a ayudar con información sobre el exsenador Mario Uribe”, explica Aldana.



