Caso Odebrecht afectaría proceso de asilo de Andrés Felipe Arias

Si la Fiscalía General decide vincular al exministro de agricultura Andrés Felipe Arias dentro de la investigación por la recepción de sobornos de Odebrecht, el proceso podría terminar afectando el trámite de asilo que adelanta Arias en Estados Unidos.

Así coincidieron expertos consultados por EL TIEMPO, quienes aseguraron que aunque el caso de Agroingreso Seguro no esté conectado con el de la multinacional brasileña, sí generaría una conducta del exfuncionario que el gobierno de Estados Unidos debe conocer antes de decidir sobre su solicitud de asilo.



“Si esta persona es vinculada a otro caso por corrupción, afectaría el argumento de su defensa de que es un perseguido político”, aseguró Ruben Oliva, reputado abogado cubanoamericano que ha llevado casos relevantes de narcotráfico ante tribunales de Estados Unidos, y que además conoce el procedimiento de asilo en ese país.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el exsenador Otto Nicolás Bula Bula –a quien el ente investigador ya le imputó cargos por el escándalo de los sobornos– sostuvo que el exministro Arias era muy cercano al empresario Federico Gaviria, quien es señalado de ser el enlace entre Odebrecht y las obras de infraestructura. El ingeniero Gaviria se declaró culpable el 21 de julio pasado de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.



Según las declaraciones de Otto Bula, Gaviria le contó que a través de un tercero el exministro Arias supuestamente tenía un contrato y recibía dinero de Odebrecht.



Investigadores señalaron que hasta ahora Gaviria no ha confirmado esa versión entregada por Bula, pero que si él pretende algún tipo de beneficio judicial, tendrá que decir todo lo que sabe sobre todas las personas que tuvieron injerencia en los contratos adjudicados a la multinacional de Brasil.



Arias fue condenado a 17 años de cárcel por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro (AIS). La condena contra el exministro de Agricultura ha generado debate en el país porque algunos la consideran "excesiva".



El exministro salió del país en junio del 2014, días antes de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en su contra por la entrega irregular de subsidios de AIS, y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.



El próximo 28 de septiembre se llevará a cabo una audiencia Estados Unidos en la que un tribunal debe determinar si lo extradita o no a Colombia para que cumpla su pena. Los expertos consultados no descartan que, como estrategia de defensa, los abogados de Arias digan que su vinculación a Odebrecht es otra prueba de la supuesta persecución política de la que dice ser víctima.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com