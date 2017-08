Doloroso caso de violencia vincula a Pinto, su hija y a un Congresista

Este miércoles se dio a conocer el doloroso caso de violencia intrafamiliar que involucra al representante a la Cámara, Andrés Felipe Villamizar, y a su exesposa Verónica Pinto. La mujer dijo en entrevista con medios de comunicación que fue incapacitada 10 días a causa de una supuesta agresión del congresista.

Según Verónica, quien es hija del director técnico colombiano Jorge Luis Pinto, desde que nació su hijo, hace nueve meses, empezaron los maltratos físicos y psicológicos. El hecho más reciente se dio el pasado 2 de agosto, en presencia del menor. Esta semana se espera que presente la denuncia ante la Corte Suprema.



Ella, quien aún está casada con Villamizar pero que hace tres meses no vive con él, dijo que no había denunciado antes por “miedo y por desconocimiento” y que fue, luego de un proceso psicológico “intenso”, que dio a conocer su caso.



Verónica Pinto afirmó haber vivido los meses más largos de su vida, pues la custodia temporal de su hijo la tiene el congresista. De acuerdo con ella, luego de las agresiones estuvo "hospitalizada por depresión”.



Agregó que si él (Villamizar) tiene pruebas de que lo que ella dice no es cierto, “pues que las presente”. “Ahora él dice que es la víctima”, indicó.

La versión de Villamizar

Luego de conocerse las declaraciones, Villamizar habló con EL TIEMPO y señaló que tiene cómo demostrar que él ha sido víctima en varias ocasiones de ataques por parte de ella.



“Tuve que soportar muchas agresiones intrafamiliares, de toda índole, psicológicas, físicas, durante varios meses en mi matrimonio (…). Cada vez que iba a visitar al niño, mi exesposa me golpeaba y se generaba un problema. Ya para esa fecha ella había agredido a la empleada que nos ayudaba y la había echado del apartamento, al igual que la enfermera que nos ayudaba con el menor”, afirmó.



Y destacó que tiene “charlas de chat en las que ella lo amenaza de múltiples formas”, constancias de la Comisaria Tercera de Familia donde ella “reconoce que lo ha agredido” y un video en el que, supuestamente, Verónica Pinto lo iba a agredir con un cuchillo.

La grabación

En ese sentido, Villamizar señala que el video, revelado por la revista 'Semana' este jueves, fue grabado luego de que su exesposa, según él, amenazó con hacerle daño al hijo de ambos.



En la grabación a la que hace referencia Villamizar, se logra apreciar cómo Verónica discute con su papá y le dice que se quiere ir. Jorge Luis Pinto le recrimina diciéndole: "¿Qué escándalo va a hacer ahorita?".



En la corta escena registrada se aprecia a Verónica llorando en unas escaleras. Su padre, aparentemente, la tiene sujetada mientras discuten.



En la vivienda donde ocurre el incidente hace presencia la Policía. Según Villamizar, fue él quien pidió el acompañamiento de las autoridades. Villamizar contó a la revista que grababa la escena por instrucciones de la Policía sin que su esposa y su suegro se dieran cuenta de que hacía un registro.



Cuando la esposa de Villamizar se da cuenta de que está siendo grabada, le cuenta a su papá. Jorge Luis Pinto se muestra extrañado y le pide al congresista que no grabe. En ese momento, Verónica busca al congresista, pero en las imágenes no se alcanza a ver qué ocurre, pero al parecer empieza una confrontación en la que, posteriormente, se ve a Jorge Luis Pinto golpeando a su hija.



EL TIEMPO se abstiene de reproducir el video que muestra el incidente de violencia intrafamiliar, por considerar que se trata de un contenido sensible. Este medio también intentó comunicarse con Jorge Luis Pinto para conocer su versión, pero hasta la tarde de este jueves no había respondido los mensajes.



